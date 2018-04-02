В Воронеже состоялось вручение театральной премии «Браво!» 

29 спектаклей соревновались в 12 номинациях.
Лучшие воронежские спектакли оценило жюри. В Воронеже прошло вручение театральной премии «Браво!». В этом году праздник был омрачён событиями в Кемерове. Не было обычного капустника, который актёры ставят к этому дню, не было весёлого шоу. Всё было скромно. Премию вручали в небольшом зале Дома актёра. Театральный конкурс в Воронеже проводится с середины девяностых. Он менял названия, сроки. Всё же в какой-то момент решено было подведение итогов проводить в профессиональный праздник и слушать в этот день слово, которое ласкает слух всех деятелей театра — «Браво!». — Актёрам это нужно. И все творческие люди, им всё равно нужно признание, комплименты, чтобы им хотелось дальше творить, — призналась народная артистка РФ, председатель жюри Татьяна Фролова. Вначале поздравили Анатолия Гладнева, который стал лауреатом премии «Маска» в номинации «Честь и достоинство». Он же вручил воронежскую премию «За честь и достоинство» Николаю Тимофееву, 30 с лишним лет отработавшему в театре драмы. В нынешнем году решено было принимать к рассмотрению не только спектакли старых воронежских театров. — Решено было включить спектакли «Антрепризы» при Доме актёра и театра «Неформат». У жюри было много работы. 29 спектаклей надо было отсмотреть да плюс Борисоглебск. Из антрепризы 2 работы были выдвинуты, так что не зря такую работу мы провели, — отметил председатель секции критиков при Воронежском СТД Людмила Романова. Все эти годы в конкурсе главным было то, что жюри оценивало и отбирало самое лучшее и впечатляющее — новые спектакли и яркие актёрские работы. Лучшим спектаклем для детей признали «Дракон и черепаха» театра кукол «Шут», приз за работу в детском спектакле получила Татьяна Ечеина. Отмечен был и «Корсар», поставленный в оперном. Приз получил Максим Данилов, исполнивший роль Бирбанто. — Мне как артисту более драматического содержания, было интересно работать над партией. Очень характерная, экспрессивная, импульсивная. Это своего рода сопротивление главному герою. С драматической точки зрения было интересно. Что-то привносилось свое, что-то всеми, кто приложил руку к постановке этого спектакля, — рассказал лауреат премии «Браво!» Максим Данилов. Приз за лучшую женскую роль достался актрисе Камерного театра Татьяне Бабенковой, за мужскую — Борису Голощапову из «Антрепризы». Лучшим спектаклем большой сцены критики признали «Грозу», а лучшим спектаклем малой сцены стал «Тот самый день», который поставил в драме Никита Рак. — Мой учитель сказал: «Твои артисты — это не те, с кем ты можешь пережить успех, а те, с кем ты не боишься поражения». Актёры нашего театра проявляют себя настоящими бойцами, настоящими, рискованными людьми, смелыми. Одна команда, 20 человек занято всех поколений, все как одна машина, — отметил лауреат премии «Браво!» Никита Рак. Помимо основных наград в номинациях артистам были вручены специальные призы секции критиков. Ольга Зубкова, Константин Кохаров