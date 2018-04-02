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Режиссер и сценарист Михаил Угаров скончался в возрасте 62 лет
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Режиссер и сценарист Михаил Угаров скончался в возрасте 62 лет 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
1 апреля Михаил Угаров стал гостем торжества в честь юбилея "Новой газеты", а тем же вечером, придя домой, почувствовал сильную боль за грудиной. Скорая приехала вовремя, однако спасти Михаила Юрьевича не удалось. Трагическую новость о смерти театрального и кинодеятеля сообщила на своей странице в Facebook режиссер Марина Разбежкина. «Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — написала женщина. В комментариях к публикации коллеги выразили свои соболезнования семье режиссера и сценариста. «У нас нет сейчас ни слов, ни сил об этом говорить. Мы очень вас любим, Михаил Юрьевич», — написали друзья мужчины.
"Умер Михаил Угаров. Человек так много сделавший для современной драматургии и театра, создатель театра Doc. Мне довелось с ним поработать однажды. В МХТ мы делали спектакль «Количество». Это была трудная и конфликтная для нас работа. Так бывает. Пришлось даже Олегу Павловичу вмешиваться. Но Михаил Юрьевич был безусловно человеком театра. Человеком искусства, как способа препарирования и исследования души. Соболезнования всем близким, соратникам, ученикам. Долгой жизни театру Doc. Светлая память", — выразил свои соболезнования Максим Виторган, которому посчастливилось работать с Угаровым.
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Известно, что Михаил Юрьевич работал не только в театре и кино, но и на телевидении. Он руководил программой «Моя семья», ведущей которой был Ввалерий Комиссаров.
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