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На Замоскворецкой линии метро запустили еще один тематический поезд
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На Замоскворецкой линии метро запустили еще один тематический поезд 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Состав «Малый театр» появился на Замоскворецкой линии столичной подземки. Его оформление посвящено истории и современности знаменитого театра. В дизайне вагонов использовались кадры съемок спектаклей разных лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«На стенах между окнами и дверьми размещены цитаты героев классических произведений. Отдельный вагон посвящен деятельности учреждения культуры во время Великой Отечественной войны: фронтовым бригадам, эскадрилье самолетов «Малый театр — фронту» и спектаклям на военную тематику», — говорится в источнике.
В церемонии запуска приняли участие художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, а также заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. (мю)
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