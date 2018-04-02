На Замоскворецкой линии метро запустили еще один тематический поезд

Состав «Малый театр» появился на Замоскворецкой линии столичной подземки. Его оформление посвящено истории и современности знаменитого театра. В дизайне вагонов использовались кадры съемок спектаклей разных лет. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«На стенах между окнами и дверьми размещены цитаты героев классических произведений. Отдельный вагон посвящен деятельности учреждения культуры во время Великой Отечественной войны: фронтовым бригадам, эскадрилье самолетов «Малый театр — фронту» и спектаклям на военную тематику», — говорится в источнике.