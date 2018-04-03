В Богородском состоится познавательное занятие для слабовидящих детей

Для юных жителей Богородского районная библиотека №74 подготовила мероприятие «Не видим, но читаем».

Библиотека №74 в ближайший четверг, 5 апреля, проведет для слабовидящих детей познавательно-развлекательное мероприятие. Оно состоится в рамках работы Клуба «Помоги себе сам». Организаторы подготовят для детворы с инвалидностью по зрению чтение литературных произведений с использованием специального аппарата Sara. При размещении печатной страницы под камерой читающей машины Sara она мгновенно переведет в человеческую речь любой текст из литературных произведений, а также статьи из подобранных библиотекарями газет и журналов.

Юные москвичи смогут послушать радио-книги российских и иностранных авторов. Лучшие произведения Горького, Толстого, Мамина-Сибиряка, Гришковца, Мураками, Шекспира и других известных мастеров печатного слова станут доступными для участников мероприятия. Они услышат театральные постановки театра «Сатиры», «Современника», театра им. Е. Вахтангова, Малого театра.

Начало мероприятия в 11 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 77.

Вход свободный.