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В Богородском состоится познавательное занятие для слабовидящих детей
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В Богородском состоится познавательное занятие для слабовидящих детей 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Для юных жителей Богородского районная библиотека №74 подготовила мероприятие «Не видим, но читаем».
Библиотека №74 в ближайший четверг, 5 апреля, проведет для слабовидящих детей познавательно-развлекательное мероприятие. Оно состоится в рамках работы Клуба «Помоги себе сам». Организаторы подготовят для детворы с инвалидностью по зрению чтение литературных произведений с использованием специального аппарата Sara. При размещении печатной страницы под камерой читающей машины Sara она мгновенно переведет в человеческую речь любой текст из литературных произведений, а также статьи из подобранных библиотекарями газет и журналов.
Юные москвичи смогут послушать радио-книги российских и иностранных авторов. Лучшие произведения Горького, Толстого, Мамина-Сибиряка, Гришковца, Мураками, Шекспира и других известных мастеров печатного слова станут доступными для участников мероприятия. Они услышат театральные постановки театра «Сатиры», «Современника», театра им. Е. Вахтангова, Малого театра.
Начало мероприятия в 11 часов по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 77.
Вход свободный.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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