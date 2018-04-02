Ещё
В КЧР актер ограбил кассу театра, в котором работал
Далее:
Читайте также:
Ещё

В КЧР актер ограбил кассу театра, в котором работал 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кражу денег из кассы театра раскрыли в Черкесске. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД по республике.
1 апреля в полицию поступило заявление от заведующего билетной кассой театра драмы и комедии КЧР. По словам женщины, через сломанные перегородки в потолке в помещение кассы проник неизвестный и забрал более 44 тысяч рублей.
Вскоре участковому удалось установить личность грабителя. Им оказался 23-летний актер этого же театра. Молодого человека тут же задержали. В совершении преступления он сознался.
По факту кражи будет принято процессуальное решение.
АиФ Ставрополье: последние новости
На языке музыки, веры и надежды. «Роснефть» подарила праздник ставропольцам Когда отремонтируют крышу Пушкинской галереи в Железноводске? Кому мешает «Нашествие»?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло26
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?28
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение