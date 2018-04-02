В КЧР актер ограбил кассу театра, в котором работал

Кражу денег из кассы театра раскрыли в Черкесске. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе МВД по республике.

1 апреля в полицию поступило заявление от заведующего билетной кассой театра драмы и комедии КЧР. По словам женщины, через сломанные перегородки в потолке в помещение кассы проник неизвестный и забрал более 44 тысяч рублей.

Вскоре участковому удалось установить личность грабителя. Им оказался 23-летний актер этого же театра. Молодого человека тут же задержали. В совершении преступления он сознался.

По факту кражи будет принято процессуальное решение.