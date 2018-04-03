Танцевальный концерт «Генеральная репетиция» состоится в районе 

В Доме культуры «Стимул» 14 апреля состоится концерт «Генеральная репетиция». Мероприятие пройдет под руководством популярного хореографа, профессора кафедры сценического танца Российского университета театрального искусства Валентина Гуревича.
— Артисты представят зрителям номера классической, современной и эстрадной хореографии; сюжетно-игровые и стилизованно-народные танцы, — поделилась сотрудница отдела по связям с общественностью Дома культуры Евгения Голубева.
Она добавила, что мини-спектакли проведут под началом студии эстрадного танца «Гавасти», являющейся ведущим хореографическим коллективом столицы. Осенью этого года коллектив отметит 20-летие.
Танцевальный концерт начнется в 17:00. Вход свободный.