Ещё
Фестиваль «КомМиссия» пройдет на Преображенке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «КомМиссия» пройдет на Преображенке 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Фестиваль комиксов открывается в Российской библиотеке для молодежи.
Международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия» начинается сегодня, 3 апреля, и завершится 15 апреля.
Впервые фестиваль «КомМиссия» прошел 17 лет назад — и это говорит о популярности комиксов. О феномене популярности рисованных историй среди молодых людей поговорят на всех фестивальных площадках — всего их три. Кроме РГБМ любители комиксов соберутся в Музее Москвы на Дизайн-заводе «Флакон». Но штаб-квартира фестиваля находится на Преображенке. Вопрос о том, должна ли библиотека заниматься популяризацией рисованных историй, уже не стоит — он давно решен положительно.
Директор фестиваля, руководитель Центра визуальной культуры и комиков РГБМ Александр Кунин вспоминает, как он десять лет назад оказался на фестивале в роли первого российского комикс-репортера. В 2010 году появился Центр комиксов в РГБМ — сейчас это Центр рисованных историй и изображений.
По словам Александра Кунина, фестиваль «КомМиссия» стал очень важным некоммерческим культурным и образовательным проектом, площадкой для проведения комикс-ярмарок. 8 апреля решено пойти дальше и провести в Музее Москвы день комиксов для детей.
Управа района Преображенское: последние новости
Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» готовится встретить гостей со всей Москвы Юные музыканты показали свое мастерство в рамках фестиваля «Золотой ключик» Звание «Лучшая детская поликлиника по качеству обслуживания» присвоено преображенской поликлинике
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение