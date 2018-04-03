Фестиваль «КомМиссия» пройдет на Преображенке

Фестиваль комиксов открывается в Российской библиотеке для молодежи.

Международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия» начинается сегодня, 3 апреля, и завершится 15 апреля.

Впервые фестиваль «КомМиссия» прошел 17 лет назад — и это говорит о популярности комиксов. О феномене популярности рисованных историй среди молодых людей поговорят на всех фестивальных площадках — всего их три. Кроме РГБМ любители комиксов соберутся в Музее Москвы на Дизайн-заводе «Флакон». Но штаб-квартира фестиваля находится на Преображенке. Вопрос о том, должна ли библиотека заниматься популяризацией рисованных историй, уже не стоит — он давно решен положительно.

Директор фестиваля, руководитель Центра визуальной культуры и комиков РГБМ Александр Кунин вспоминает, как он десять лет назад оказался на фестивале в роли первого российского комикс-репортера. В 2010 году появился Центр комиксов в РГБМ — сейчас это Центр рисованных историй и изображений.

По словам Александра Кунина, фестиваль «КомМиссия» стал очень важным некоммерческим культурным и образовательным проектом, площадкой для проведения комикс-ярмарок. 8 апреля решено пойти дальше и провести в Музее Москвы день комиксов для детей.