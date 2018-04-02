Новый проект КАРО: «Кинорежиссёры в опере»

Сеть кинотеатров КАРО запускает беспрецедентное культурное мероприятие. В рамках проекта «КАРО. Арт» пройдут показы знаменитых опер в постановках кинорежиссеров.

Первая серия показов откроется оперой Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» в постановке Патриса Шеро . Масштабное музыкальное произведение, разделенное на четыре части, можно будет увидеть в кинотеатре «Октябрь» 7, 8, 14 и 15 апреля в 16:00.

«Кольцо нибелунга» Шеро вышло на театральных подмостках в 1976 году, музыкальное сопровождение обеспечил дирижер и композитор Пьер Булез . Зрители и критики встретили оперу с невероятным скандалом, за которым последовало множество жарких дискуссий. Такой явный негативизм позже превратил «Кольцо» в успешнейшую постановку.

Главной претензией театралов-консерваторов стало то, что Патрис Шеро перенес действие оперы в годы ее написания Вагнером, то есть в середину XIX века. Это была мрачная эпоха индустриализации, миром правили разбогатевшие владельцы фабрик, а угнетенные рабочие пытались свести концы с концами, затаив злобу на эксплуататоров. Подобное «самовольство» Шеро в корне изменило роль режиссера в оперном театре, привнеся в него свежий взгляд и оригинальность.

Проект проходит при поддержке Гёте-Института в Москве.

Расписание показов:

7 апреля, 16:00. «Золото Рейна». Лекция музыкального критика Юлии Бедеровой.

8 апреля, 16:00. «Валькирия». Лекция кинокритика Антона Долина.

14 апреля, 16:00. «Зигфрид». Лекция театроведа и драматурга Ильи Кухаренко.

15 апреля, 16:00. «Гибель богов». Лекция оперного критика Аи Макаровой.