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Новый проект КАРО: «Кинорежиссёры в опере»
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Новый проект КАРО: «Кинорежиссёры в опере» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Сеть кинотеатров КАРО запускает беспрецедентное культурное мероприятие. В рамках проекта «КАРО. Арт» пройдут показы знаменитых опер в постановках кинорежиссеров.
Первая серия показов откроется оперой Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» в постановке Патриса Шеро. Масштабное музыкальное произведение, разделенное на четыре части, можно будет увидеть в кинотеатре «Октябрь» 7, 8, 14 и 15 апреля в 16:00.
«Кольцо нибелунга» Шеро вышло на театральных подмостках в 1976 году, музыкальное сопровождение обеспечил дирижер и композитор Пьер Булез. Зрители и критики встретили оперу с невероятным скандалом, за которым последовало множество жарких дискуссий. Такой явный негативизм позже превратил «Кольцо» в успешнейшую постановку.
Главной претензией театралов-консерваторов стало то, что Патрис Шеро перенес действие оперы в годы ее написания Вагнером, то есть в середину XIX века. Это была мрачная эпоха индустриализации, миром правили разбогатевшие владельцы фабрик, а угнетенные рабочие пытались свести концы с концами, затаив злобу на эксплуататоров. Подобное «самовольство» Шеро в корне изменило роль режиссера в оперном театре, привнеся в него свежий взгляд и оригинальность.
Перед каждым показом «Кольца» пройдет ознакомительная лекция. О «Золоте Рейна» расскажет музыкальный критик Юлия Бедерова, «Валькирию» представит кинокритик Антон Долин, «Зигфрида» — театральный критик и драматург Илья Кухаренко, и заключительную часть «Гибель богов» — оперный критик Ая Макарова.
Проект проходит при поддержке Гёте-Института в Москве.
Расписание показов:
7 апреля, 16:00. «Золото Рейна». Лекция музыкального критика Юлии Бедеровой.
8 апреля, 16:00. «Валькирия». Лекция кинокритика Антона Долина.
14 апреля, 16:00. «Зигфрид». Лекция театроведа и драматурга Ильи Кухаренко.
15 апреля, 16:00. «Гибель богов». Лекция оперного критика Аи Макаровой.
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