Театр Маяковского приглашает на премьеру комедии «Донжуан»

В ближайшее время репертуар Основной сцены Театра Маяковского пополнится комедией Жана-Батиста Мольера «Донжуан». Спектакли состояться 7, 8, 27 апреля.

Постановку главного любовного треугольника всех времен и народов осуществил молодой режиссер Анатолий Шульев , которому уже пророчат большое будущее. Во всех работах недавнего выпускника мастерской Римаса Туминаса , а ныне преподавателя Мастерской Миндаугаса Карбаускиса (ГИТИС), неизменно отмечают филигранную игру жанрами — от фарса до трагедии. И следующая постановка, похоже, не станет исключением.

«Современный Донжуан — это такой популярный стендап-певец-блогер, гастролирующий по стране с концертами, имеющий армию малолетних поклонниц и всегда немного пьяный. Стилистически в спектакле я хочу провести его через несколько десятилетий развития поп-культуры от ее зарождения до наших дней. При этом хотя бы отчасти соблюдая дельартовские каноны — ведь, как и современный масскульт, они имеют площадной характер. Я хочу сделать спектакль о Донжуане как селебрити-драму. Ведь чтобы понять, что из себя представляет Донжуан, нужно с головой окунуться в его безумную, разрушительную, но притягательную жизнь», — говорит Анатолий Шульев.

Художник-постановщик Мариус Яцовскис, композитор Полина Акулова.