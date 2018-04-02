Леонид Алимов: «Мы живем в счастливое театральное время!»

В конце марта в Петербурге состоялось знаковое событие: режиссер Леонид Алимов , много лет отдавший «Балтийскому дому» (как раз на днях здесь состоялась громкая премьера его спектакля «Театральный роман» по знаменитому произведению Михаила Булгакова о закулисной жизни актеров), получил назначение в Театр им. Комиссаржевской. Он был представлен коллективу в качестве главного режиссера. Состоится ли ренессанс Комиссаржевки, которая, по мнению большинства театральных критиков, давно находится в творческом застое, пока загадывать рано. Но очевидно одно: приход такого мастера, как Алимов, привлечет к этой сценической площадке большое внимание.

«Надеюсь, никому никого есть не придется»

— Леонид Александрович, какова главная из причин, по которой вы согласились стать главным режиссером Комиссаржевки?

— Для меня это новый вызов. В моем возрасте (Леониду Алимову — 47 лет. — Ред.), когда накоплен существенный опыт и есть силы для решения все более сложных и интересных задач, было бы неразумно таким предложением не воспользоваться. Поскольку с театром «Балтийский дом» я не порываю, и буду продолжать играть свои спектакли как актер и следить, конечно же, самым внимательным образом за всеми своими режиссерскими работами, я с чистой душой решил принять новый вызов. Мне интересно освоить неизведанные территории, встретиться с новой труппой…

— Вот именно о труппе — следующий вопрос. Судя хотя бы по поставленному вами только что «Театральному роману», служители Мельпомены — виртуозы интриги. Вы не боитесь оступиться на неизведанной территории? Или вы, как говорил Георгий Александрович Товстоногов , «несъедобны»?

— Я надеюсь, что мы найдем общий язык, тем более что я убедился уже, поставив в Комиссаржевке «Доктора Живаго» и сделав там же, в конце прошлого года, большой юбилейный вечер этого театра, что сама по себе труппа в прекрасном творческом состоянии. Я принял предложение, исходя из того факта, что с этой командой можно отправляться в плавание. Надеюсь, что в пути никому никого есть не придется.

— С кем, по вашему мнению, у вас обязательно должны сложиться рабочие отношения для того, чтобы ваши планы были реализованы?

— Когда меня представляли труппе Театра им. Комиссаржевской, я сказал о том, что мое любимое слово не «революция», а «эволюция». Убежден, что не только революционным путем, то есть резко и жестоко, достигаются цели, пусть и благородные и возвышенные. Эволюционным путем, то есть шаг за шагом, разговаривая и договариваясь, можно и наладить рабочие творческие отношения, и понять пути дальнейшего развития театра и так далее. Думаю, что у меня уже есть достаточный опыт для того, чтобы уметь приходить к общему мнению. Полагаю, договариваться придется со всеми. И со мной, кстати, тоже.

Система договоров с главрежами — правильная

— Как вы относитесь к идее Министерства культуры о заключении договоров с главрежами на пятилетку?

— Я поддерживаю эту идею. Система договоров — правильная. Тем более что пять лет — достаточный срок для того, чтобы сделать выводы о творческом потенциале режиссера и увидеть, куда идет театр.

— И куда бы вы повели театр?

— Я считаю, что наша бездонная кладовая — русская классическая литература. И проза, и поэзия, и драматургия. Из нее можно черпать бесконечно. Причем в ней можно и нужно делать открытия. Искать новые тексты, а их, поверьте, бессчетное множество. Вчитываться в каждую букву и переносить это на сцену. Опираясь на нашу классику, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем, можно будет пробовать создать ядро нового репертуара, дать возможность по-новому раскрыться актерам.

Старикам здесь место. Почетное

— Возможно, идея заключения договоров несколько снизит количество случаев, когда люди чрезвычайно преклонного возраста до последнего предела держатся за штурвал, а потом театр рушится. Редкий случай — поступок Владимира Андреева , который сам передал бразды правления Театром им. Ермоловой более молодому коллеге Олегу Меньшикову

— Владимир Андреев, на мой взгляд, поступил мудро. Прежде всего, он продолжает оставаться нравственным авторитетом в своем театре. При этом он продолжает играть, он — первый среди равных. Но мне кажется, в каждом отдельном случае нужно очень внимательно смотреть на ситуацию. Прежде всего — внутри коллектива. Вы знаете, весь этот разговор о возрастных цензах меня немного настораживает, потому что у меня перед глазами встают совсем уже не молодые режиссеры и художники, которые с такой энергией, с такой страстью отдаются делу и держат в руках театры, что и молодому порою непосильно. К тому же наше театральное дело, скажем честно, так зависит от опыта! Аномальное число творческих людей, собравшихся на одном пятачке, — это такое количество связей, тонких и непростых человеческих, творческих и семейных отношений, переплетений характеров… Помните, что сказал Товстоногов, когда ушел из жизни Копелян? «Умерла совесть театра».

Мне кажется, в каждом театре должны быть такие люди, к которым прислушиваются, на которых смотрят, на кого можно ориентироваться. Я как раз отношусь к старикам с огромным уважением. К тому же, мы ведь все всё равно ими станем.

— Разговоры, которые ведутся про средний возраст столичных и петербургских худруков, вам не по душе?

— Я столько хожу на спектакли и в Москве, и у нас, в Петербурге, столько посмотрел всего, столько продолжаю слушать и наблюдать, что уверен: с этой темой надо быть поаккуратнее. Очень немолодой Марк Захаров до данного момента держит «Ленком» в идеальном порядке, пробует новое, ищет, приглашает молодых режиссеров. Стоит ли при этом обращать внимание на цифру в паспорте?

От Додина — к Могучему, от Могучего — к Спиваку…

— Леонид Александрович, как вам нравится сегодняшний театральный Петербург?

— Несмотря на всю эту грустную историю в Театре им. Ленсовета, думаю, что зрители и начинающие артисты должны быть счастливы, что живут именно сейчас. Послушайте, одновременно в одном городе работают Додин, Фокин, Могучий, Спивак и другие выдающиеся режиссеры. А какое количество всевозможных студий! Сколько выпущено курсов, которые после Театральной академии остаются творческими коллективами и становятся популярными. Мне кажется, это прекрасно! Не нравится театр Бутусова — через дорогу театр Додина, моего учителя. Не нравится театр Додина — через Фонтанку театр Могучего. Не нравится Могучий — дальше по Фонтанке театр Спивака. Для молодежи — пожалуйста, Новая сцена Александринки, где никто не мешает вести свои поиски. А посмотрите, сколько фестивалей: «Балтийский дом», «Встречи в России», «Александринский», «Радуга», «Театральный остров», «Арлекин»… Я считаю, мы в счастливое театральное время живем.

интернет-журнал «Интересант»