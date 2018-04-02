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«Щелкунчика» Йерона Вербрюггена впервые покажут в России
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«Щелкунчика» Йерона Вербрюггена впервые покажут в России 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
13 апреля на Основной сцене Александринского театра в Петербурге впервые в России покажут спектакль «Щелкунчик» в исполнении труппы Большого театра Женевы. Премьера состоится в рамках Международного фестиваля балета Dance Open.
Постановка приведет в восторг и замешательство даже самых преданных фанатов творчества Гофмана и Петипа. Звезда авторского балета Йерон Вербрюгген по-своему пересказывает блистательную феерию: смешивает жанры, расслаивает тексты, предельно обнажает сюжетные психологизмы и получает настоящую сказку-блокбастер для взрослых. Взбалмошную и безумную, мистическую и нежную, запутанную и простую. А, может, и не сказку, а пособие по взрослению для великовозрастных детей, приправленное туманами кинокартины Тима Бёртона.
В работе над постановкой участвовали экстравагантные парижские дизайнеры, которые помогли собрать главные образы «Щелкунчика»: нежную и порывистую Мари в панцире ореховой скорлупы, человека без кожи — беззащитную и ранимую ее любовь, коварных оборотней-крыс и других невероятных персонажей этих грез наяву.
Со 2 по 17 апреля в Петербурге пройдет XVII сезон Международного фестиваля балета Dance Open. 12 шедевров от топовых постановщиков мира войдут в собрание крупнейшего в России международного хореографического форума.
Смотрите билеты на сайте фестиваля Dance Open: www.danceopen.com
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