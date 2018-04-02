Курян приглашают на премьеру спектакля «Волшебное кольцо»

Показ состоится 7 апреля в областном кукольном театре

7 апреля в 13:00 Курский государственный театр кукол приглашает курян на премьеру спектакля «Волшебное кольцо» по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова.

Гостям предстоит узнять окажутся ли доброе сердце и верные друзья для Вани важнее царской дочери Ульянки и дворца? Это история, рассказанная живым пластичным языком, которая заключает в себе истинно народную мудрость. Спектакль погрузит зрителей в неповторимое фольклорное пространство Русского Севера — Поморья.

Продолжительность спектакля 45 минут