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Курян приглашают на премьеру спектакля «Волшебное кольцо»
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Курян приглашают на премьеру спектакля «Волшебное кольцо» 

Курские известия 59 минут назад
Фото: Курские известия
Показ состоится 7 апреля в областном кукольном театре
7 апреля в 13:00 Курский государственный театр кукол приглашает курян на премьеру спектакля «Волшебное кольцо» по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова.
Гостям предстоит узнять окажутся ли доброе сердце и верные друзья для Вани важнее царской дочери Ульянки и дворца? Это история, рассказанная живым пластичным языком, которая заключает в себе истинно народную мудрость. Спектакль погрузит зрителей в неповторимое фольклорное пространство Русского Севера — Поморья.
Продолжительность спектакля 45 минут
Режиссер-постановщик Игорь Семяновский Художник-постановщик Артур Вольховский Композитор заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко
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