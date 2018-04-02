Умер бывший руководитель «Курскоблкиновидеофонда» Сергей Малютин

Общественный деятель ​скончался на 68-ом году после продолжительной болезни

31 марта на 68-ом году жизни умер бывший руководитель «Курскоблкиновидеофонда» Сергей Дмитриевич Малютин. Сергей Дмитриевич окончил факультет русского языка и литературы Курского государственного педагогического института. Работал в сельской школе, преподавал на кафедре литературы в родном институте. Почти 20 лет руководил «Курскоблкиновидеофондом» и внёс большой вклад в сохранение и развитие кинофикации региона. Также он был членом Союза писателей и Союза журналистов России, публиковался в областных и центральных газетах и журналах с рецензиями на спектакли и кинофильмы, литературоведческими и публицистическими статьями, вёл авторские программы на телевидении и радио.

Автор книг «Телевидение, которого нет», «…И во дни печали не забуди обо мне» и «Мой театра. В 2004-м году был удостоен звания „Заслуженный работник культуры РФ“, награждён нагрудным знаком „Почётный кинематографист России“, лауреат премии общественного признания „Человек года -2006“ и областной журналистской премии им. В. Овечкина.

Прощание с Сергеем Дмитриевичем Малютиным состоится во вторник — 3 апреля. Время и место уточняются.

Редакция „Курских известий“ выражает соболезнования родным и близким.