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Руководитель драмтеатра стал Почётным гражданином Курской области
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Руководитель драмтеатра стал Почётным гражданином Курской области 

Курские известия 55 минут назад
Фото: Курские известия
Такое решение приняли депутаты на 16-м заседании областной Думы VI созыва
23 марта состоялось 16-е заседание Курской областной Думы. На мероприятии депутаты приняли решение присвоить звание «Почётный гражданин Курской области» художественному руководителю Курского драмтеатра Юрию Бурэ.
Юрий Бурэ трудится во благо курских зителей с 1982 года. Сначала в должности главного режиссёра драмтеатра, с 1991 года — в качестве художественного руководителя. На сегодняшний день им поставлено около 100 спектаклей на курской сцене, и большинство из них стали событием культурной жизни города. Также Юрий Бурэ выступил с инициативой открытия актёрского отделения в Курском колледже культуры. С сентября 2002 года он руководит курсом, где девушки и юноши осваивают азы российской театральной школы.
Ранее Юрий Валерьевич стал лауреатом главной театральной премии России «Золотая маска» в одной из самых престижных номинаций — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
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