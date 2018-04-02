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Брянский и махачкалинский театры кукол проведут в апреле обменные гастроли
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Брянский и махачкалинский театры кукол проведут в апреле обменные гастроли 

ТАСС 49 минут назад
БРЯНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Обменные гастроли проведут в апреле Брянский областной театр кукол и Дагестанский государственный театр кукол из Махачкалы. Как сообщили в понедельник ТАСС в департаменте культуры Брянской области, театры выступят в рамках федерального проекта «Большие гастроли», направленного на формирование общего культурного пространства России.
"Обменные гастроли брянского и махачкалинского театров кукол начнутся 12 апреля, когда брянские артисты на сцене Дагестанского государственного театра кукол в Махачкале покажут юным зрителям «Сказку о попе и о работнике его Балде», в свою очередь кукольники из Дагестана представят брянскому зрителю спектакль «Алладин и волшебная лампа», — сообщили в департаменте.
На брянской сцене дагестанские артисты покажут три детских кукольных спектакля, также три спектакля представят в Махачкале актеры из Брянска.
Как отметили в департаменте, брянские театральные коллективы будут развивать дальнейшее культурное сотрудничество с регионами Северного Кавказа. Такие планы появились после того, как в прошлом году в Грозном с успехом выступила труппа Брянского театра юного зрителя. «Положительные отзывы о выступлении брянского ТЮЗа поступили из ряда северокавказских городов, в том числе и из Махачкалы, что во многом объясняет нынешние гастроли», — сказала представитель департамента. Как было отмечено, по итогам обменных гастролей двух кукольных театров примут решение о дальнейшем взаимодействии театральных коллективов Брянска и театров городов северокавказских регионов.
Брянские театры начали участие в «Больших гастролях» в прошлом году. Выступления актеров театров проходили в Казани, Тамбове, Севастополе. Участие в проектах финансировалось и из регионального бюджета. Так, Брянский театр юного зрителя и театр кукол получили около 8 млн рублей на постановку спектаклей, приобретение оборудования, и благодаря этому смогли поставить 15 новых спектаклей.
Проект «Большие гастроли» проходит с апреля по декабрь, зрители в разных городах страны могут увидеть лучшие постановки региональных и центральных театров. В рамках проекта проходят также творческие встречи зрителей с актерами, работают специализированные программы для профессионального театрального сообщества.
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