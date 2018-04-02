Артисты вокальной студии «Стань звездой» выступили в Доме культуры «Заречье»

Настоящим открытием творческого сезона 2017/18 года в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка стал сольный концерт вокальной студии «Стань звездой».

Помимо прочего, зрители особенно отметили кульминацию праздника — мюзикл «Волк и семеро козлят» в постановке руководителя коллектива Ольги Ивановой и при участии концертмейстера Екатерины Вечериной. Эта интересная яркая работа открыла новые грани творчества талантливых участников.

Напомним, что в прошлом году коллектив отметил свое десятилетие. (вт)