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Артисты вокальной студии «Стань звездой» выступили в Доме культуры «Заречье»
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Артисты вокальной студии «Стань звездой» выступили в Доме культуры «Заречье» 

Управа района Некрасовка 34 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Настоящим открытием творческого сезона 2017/18 года в Доме культуры «Заречье» района Некрасовка стал сольный концерт вокальной студии «Стань звездой».
Помимо прочего, зрители особенно отметили кульминацию праздника — мюзикл «Волк и семеро козлят» в постановке руководителя коллектива Ольги Ивановой и при участии концертмейстера Екатерины Вечериной. Эта интересная яркая работа открыла новые грани творчества талантливых участников.
Напомним, что в прошлом году коллектив отметил свое десятилетие. (вт)
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