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Химкинский «Наш дом» отметил День театра
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Химкинский «Наш дом» отметил День театра 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Свой профессиональный праздник отметили актеры труппы Химкинского драматического театра «Наш дом». Поздравить коллектив пришли представители администрации города и местные депутаты.
В зале театра собрались актеры, режиссеры, художественные руководители и все причастные к театральному искусству. Лучшие артисты получили благодарственные письма и подарки от администрации Химок.
«Наш дом» — профессиональный театр. На его сцене играют выпускники главных театральных вузов Москвы — Щукинского, Щепкинского училищ, выпускники ГИТИСа и Университета культуры. Состав труппы насчитывает более
30-ти  человек, а репертуар театра составляет порядка 40 различных постановок.
В этом году из федерального бюджета Химкам выделено 9,75 миллиона на постановки спектаклей и на развитие театра, в частности, на приобретение светового и звукового оборудования, сообщила начальник Управления культуры администрации городского округа Химки Татьяна Жукова.
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