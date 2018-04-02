Химкинский «Наш дом» отметил День театра

Свой профессиональный праздник отметили актеры труппы Химкинского драматического театра «Наш дом». Поздравить коллектив пришли представители администрации города и местные депутаты.

В зале театра собрались актеры, режиссеры, художественные руководители и все причастные к театральному искусству. Лучшие артисты получили благодарственные письма и подарки от администрации Химок.

«Наш дом» — профессиональный театр. На его сцене играют выпускники главных театральных вузов Москвы — Щукинского, Щепкинского училищ, выпускники ГИТИСа и Университета культуры. Состав труппы насчитывает более

30-ти человек, а репертуар театра составляет порядка 40 различных постановок.