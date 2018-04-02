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Вручение театральной премии «Браво» пройдет в Клубной системе
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Вручение театральной премии «Браво» пройдет в Клубной системе 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Территориальная клубная система «Орехово» объявила 27 апреля днем вручения премии за высокие достижения в области театрально искусства «Браво».
Начиная с 13 октября, поклонники студии «Браво», которая работает на базе ТКС «Орехово», голосовали за любимого артиста. Сам конкурс разделен на несколько номинаций: «Лучший отрицательный герой», «Лучшая актриса десятилетия» и другие. В течение полугода на Youtube-канале Клубной системы респонденты смогли просмотреть отрывки из любимых спектаклей и определиться с выбором победителя.
— Театру-студии «Браво» исполняется 10 лет, и в честь этого они решили учредить премию за высокие достижения в театральном искусстве, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова, — в гости мы ждем актеров театра «Браво», как нынешних, так и завершивших здесь карьеру. Многие из них уже стали настоящими актерами и играют в серьезных профессиональных театрах.
В зале также будут присутствовать представители местных властей, управы района Орехово-Борисово Северное и деятели культуры и искусства.
В сценарии праздника — гала-шоу, в котором выступят действующие артисты театра «Браво». Они покажут сценические миниатюры, отрывки из спектаклей и поздравительные выступления.
Чтобы побывать на настоящей театральной премии необходимо заранее позвонить по телефону: 8 (495) 394-59-94 и предупредить о своем визите.
Начало праздника в 19:00.
Кстати, голосование за лучшего актера продолжится до 23 апреля на официальном сайте Территориальной клубной системы «Орехово».
Фото: ТКС «Орехово»
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