МХАТ им. Горького покажет премьеру «Белая гвардия», поставленную Татьяной Дорониной 

Постановка этого спектакля по роману М. А. Булгакова имеет свою историю: он ставился на сцене МХАТа ещё в 1926 году и стал легендарным для театра. Роли играли артисты из второго поколения театра: Николай Хмелоев (Алексей Турбин), Вера Соколова (Елена Тальберг), Борис Добронравов (Мышлевский), Марк Прудкин (Шервинский), Михаил Яншин (Лариосик). Спектакль шёл на сцене театра до начала Великой Отечественной войны, а в 1945 году, когда театр гастролировал в Минск, при бомбардировке сгорели декорации. В 1968 году режиссёр Леонид Варпаховский возобновил постановку «Дней Турбиных», а в 1991 году на сцене был представлен спектакль «Белая гвардия», который поставила Татьяна Доронина. Музей С. Б. Вахтангова предоставил специально для спектакля авторский вариант пьесы Булгакова. Этот спектакль рассказывает о семье Турбиных, где царят любовь и взаимопонимание, а за окнами их уютного дома разруха, насилие и война. Булаков повествует о судьбах этих людей, вынужденных жить в непростое, сложное, трагическое время… В 2018 году постановка Татьяны Дорониной возобновлена на сцене МХАТа Народными артистами России В. В. Кабановым и М. В. Клементьевым.