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Художественного руководителя «Табакерки» выберут после 23 апреля
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Художественного руководителя «Табакерки» выберут после 23 апреля 

Москва меняется 58 минут назад
Фото: Москва меняется
Нового художественного руководителя столичного театра «Табакерка» после смерти Олега Табакова выберут после 23 апреля. Об этом журналистам сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на министра культуры РФ Владимира Мединского.
«Решение будет объявлено после 23 апреля», — сказал В. Мединский.
Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр «Табакерка», который возглавлял до своей смерти.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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