Художественного руководителя «Табакерки» выберут после 23 апреля

«Решение будет объявлено после 23 апреля», — сказал В. Мединский.

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр «Табакерка», который возглавлял до своей смерти.

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