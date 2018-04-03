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В «Театр.doc» отправили угрозу через сервис заказа билетов
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В «Театр.doc» отправили угрозу через сервис заказа билетов 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В московский театр документальной пьесы «Театр.doc» поступило сообщение с угрозами от «Патриотов России». Они воспользовались системой заказа билетов онлайн, рассказала
"Новой газете"
режиссер Зарема Заудинова.
При покупке билетов онлайн на сайте необходимо ввести свои данные. «Сегодня на спектакль „Война близко“ заказали десять билетов, а в графе ФИО было указано: „Патриоты России придем вас ******* (бить)“.
Руководство театра сообщило об угрозах в полицию. Там оставили номера телефонов полицейских и пообещали быть рядом в случае чрезвычайного происшествия.
Заудинова напомнила, что угроза пришла в день
смерти
худрука театра Михаила Угарова: „Когда нет вообще никаких слов, получили вместо соболезнований угрозы“.
»Война близко"
— спектакль, основанный на дневнике жителя Луганска. Как и Донецк, город оказался в эпицентре вооруженного конфликта на востоке Украины и в настоящее время объявлен столицей самопровозглашенной Луганской народной республики.
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