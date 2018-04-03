В «Театр.doc» отправили угрозу через сервис заказа билетов

В московский театр документальной пьесы «Театр.doc» поступило сообщение с угрозами от «Патриотов России». Они воспользовались системой заказа билетов онлайн, рассказала

При покупке билетов онлайн на сайте необходимо ввести свои данные. «Сегодня на спектакль „Война близко“ заказали десять билетов, а в графе ФИО было указано: „Патриоты России придем вас ******* (бить)“.

Руководство театра сообщило об угрозах в полицию. Там оставили номера телефонов полицейских и пообещали быть рядом в случае чрезвычайного происшествия.

Заудинова напомнила, что угроза пришла в день

смерти

худрука театра Михаила Угарова : „Когда нет вообще никаких слов, получили вместо соболезнований угрозы“.

»Война близко"

— спектакль, основанный на дневнике жителя Луганска. Как и Донецк, город оказался в эпицентре вооруженного конфликта на востоке Украины и в настоящее время объявлен столицей самопровозглашенной Луганской народной республики.