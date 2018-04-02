Как по-семейному отметить Пасху в старинном особняке Екатеринбурга

В Екатеринбурге с 8 по 14 апреля в старинном особняке Дома актера состоятся семейные праздники «Пасха в доме Тупиковой». Гостей ждут сладкие угощения, чаепитие и театральное представление.

Жителей уральской столицы приглашают отметить особенную Пасху в доме госпожи Тупиковой, где в дни христианского праздника на протяжении всей недели ждут больших и маленьких гостей. «Традиционный православный семейный праздник — чудесное путешествие во времени для детей и взрослых. Теплая, камерная атмосфера старинного особняка, праздничный стол и театрализованное домашнее представление очаруют и увлекут не только маленьких гостей госпожи Тупиковой», — делятся организаторы мероприятия.

Традиционно посетители выйдут с праздничных мероприятий в чудесном настроении, и главное, что никто не останется без подарка. Детей и взрослых ждут хороводы, памятные фотографии и послания Пасхальной почты, которые непременно доставит господин Почтмейстер. И конечно — театральное представление Домашнего театра о крепкой дружбе.

Роль госпожи Тупиковой исполняет автор сценария и режиссер-постановщик, артистка екатеринбургского Театра юного зрителя, лауреат премии «Золотая маска» Светлана Замараева

Праздничные мероприятия «Пасха в доме Тупиковой» пройдут с 8 по 14 апреля. Каждый день по три сеанса: 11.00, 14.30 и 18.00. Остальные подробности — на официальном сайте Дома актера.