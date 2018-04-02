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«Как в пещере»: театр им. Ионеско в Молдове чахнет и ждет ремонта уже 11 лет
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«Как в пещере»: театр им. Ионеско в Молдове чахнет и ждет ремонта уже 11 лет 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Национальный драматический театр имени Эжена Ионеско в Молдове может закрыться в любой момент. Здание находится в аварийном состоянии. Почему его не реставрируют, разбиралась корреспондент «МИР 24» Олеся Казаку.
Аварийное и неприспособленное, здание старого кинотеатра долго пустовало и его передали труппе национального драматического. Помещение власти столицы обещали перестроить. Прошло 11 лет, но обновленный театр остался только на макете.
«Сейчас театр — это только одна часть. Без очень важной части театра, куда прячут всю механику сцены и без блока, предусмотренного для гримерок, разных ателье и офиса для администрации», — отметил художественный руководитель театра Петру Вуткарэу.
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Денег на реконструкцию и переоборудование пока не нашлось. Поэтому сотрудники «выкручиваются» кто как может. Например, светотехник каждый день трудится с риском для здоровья. Каркас со световым оформлением невозможно опустить на сцену. Приходится использовать лестницу и работать на высоте без страховки. Такие условия выдерживают не все. В прошлом году уволились 35 человек.
«На сегодняшний день все важно — и зарплата, и условия труда, особенно для артистов», — сообщил директор театра Валериу Пахоми.
Актеры, которые еще не уволились, вынуждены ютиться в тесных гримерках под сценой. По несколько человек в комнате.
«Мы здесь находимся как в пещере, или нет, даже не так. Я бы сказал, мы тут как некие подземные животные. И запах не очень приятный. Нет окон, вентиляции», — сказал актер театра Станислав Котроба. Чтобы публика и чиновники знали, в каких условиях ставятся и идут спектакли, коллектив театра написал открытое письмо в министерство культуры с просьбой увеличить финансирование и отремонтировать здание. Ответили быстро.
«На основании предварительной оценки состояния здания тетра Министерство образования, культуры и исследований запланировало финансовые расходы на период с 2019 по 2021 годы на реконструкцию здания. Об этом руководство театра мы проинформировали 2 марта. Что касается зарплат, они такие же, как и в других театрах страны», — сказано в сообщении.
«Человек может ждать и долго терпеть. Но их мало, тех, кто терпит. Большинство приходит на работу, видят ситуацию, пытаются адаптироваться, после чего уходят», — отметил Петру Вуткарэу.
В ожидании реконструкции спектакли здесь не отменяют. А в гардеробной всегда стоят ведра на случай дождя. Крыша прохудилась. В театре боятся, что она может рухнуть прямо на зрителей.
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