Максим Решетников представил журналистом своего «двойника» 

В Перми 2 апреля прошёл бал прессы. С приветственным словом к журналистам вышел губернатор Пермского края Максим Решетников.
Не успел глава региона начать речь, как ему задали традиционный вопрос: «Как вы столько успеваете?». Максим Решетников решил раскрыть «секрет».
«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал губернатор, и на сцену вышел Николай Наумов. Не так давно актёр выложил в Инстграм фотосравнение, поставив рядом со своим фото — фото губернатора.
«Ну а что, похож!», — перепостил себе глава региона.
Это сходство решили обыграть на празднике СМИ.
«Сколько гостей из Москвы я за вас встретил. Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я — с ветеранами чай пить, вы — в Чайковский, а я — в техникум Славянова — чай пить, вы — с Владимиром Путиным чай пить, и я рядом — всего в 200 км в Барде — чай пью… », — шутил Николай Наумов.
Журналисты шутку оценили.
По традиции в этот день представители СМИ вручили награды «Выбор прессы». В этом году её удостоились:
Анна Зуева представитель НКО «Территория семьи» за организацию социального склада. Владимир Епанов, директор спорткомплекса «Прикамье» — а инициативу проведения Первого Пермского марафона и участие в его организации. Петр Кравченко — за организацию «Сказариума» в рамках Большого Пермского фестиваля. Алла Мезенцева, художественный руководитель театра «Пространство любви» — за постановку спектаклей с участием людей с ментальными особенностями. Василий Югов, студент — за победу на Всероссийской олимпиаде по физике. Всеволод Бедерсон — за организацию «Научных боёв».