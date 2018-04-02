Максим Решетников представил журналистом своего «двойника»

В Перми 2 апреля прошёл бал прессы. С приветственным словом к журналистам вышел губернатор Пермского края Максим Решетников

Не успел глава региона начать речь, как ему задали традиционный вопрос: «Как вы столько успеваете?». Максим Решетников решил раскрыть «секрет».

«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал губернатор, и на сцену вышел Николай Наумов . Не так давно актёр выложил в Инстграм фотосравнение, поставив рядом со своим фото — фото губернатора.

«Ну а что, похож!», — перепостил себе глава региона.

Это сходство решили обыграть на празднике СМИ.

«Сколько гостей из Москвы я за вас встретил. Вот вы на Мотовилихинские заводы , а я — с ветеранами чай пить, вы — в Чайковский, а я — в техникум Славянова — чай пить, вы — с Владимиром Путиным чай пить, и я рядом — всего в 200 км в Барде — чай пью… », — шутил Николай Наумов.

Журналисты шутку оценили.

По традиции в этот день представители СМИ вручили награды «Выбор прессы». В этом году её удостоились: