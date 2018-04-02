В библиотеке №160 прошел кукольный спектакль

Кукольный спектакль и беседа об истории театра прошли в библиотеке №160 в понедельник, 2 апреля.

Юные гости читальни узнали интересные факты из истории кукольных аншлагов, а также посмотрели настоящее представление.

«Приходите к нам, с удовольствием расскажем, покажем и удивим таинственным миром кукольного театра», — призывают сотрудники библиотеки на странице читальни в социальных сетях. В гости ждут школьников и их родителей.

Следующее занятие состоится уже во вторник, 10 апреля. После Светлого праздника Пасхи маленькие гости библиотеки под чутким руководством педагога научатся изготавливать настоящие писанки — яйца с нанесенным на них орнаментом-рисунком.