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В библиотеке №160 прошел кукольный спектакль
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В библиотеке №160 прошел кукольный спектакль 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Кукольный спектакль и беседа об истории театра прошли в библиотеке №160 в понедельник, 2 апреля.
Юные гости читальни узнали интересные факты из истории кукольных аншлагов, а также посмотрели настоящее представление.
«Приходите к нам, с удовольствием расскажем, покажем и удивим таинственным миром кукольного театра», — призывают сотрудники библиотеки на странице читальни в социальных сетях. В гости ждут школьников и их родителей.
Следующее занятие состоится уже во вторник, 10 апреля. После Светлого праздника Пасхи маленькие гости библиотеки под чутким руководством педагога научатся изготавливать настоящие писанки — яйца с нанесенным на них орнаментом-рисунком.
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