Спектакль «Старый дом», премьера которого прошла в драмтеатре, может принести самарцам немало открытий

Старая коммуналка, первая любовь и встреча спустя годы. В театре драмы — премьера спектакля «Старый дом». Его на самарской сцене еще при жизни начал ставить Вячеслав Гвоздков . А завершил работу главный режиссер театра Валерий Гришко . Возможен ли счастливый конец у любви Ромео и Джульетты в советскую эпоху? Расскажем в сюжете.

История Ромео и Джульетты в декорациях коммуналки — с черно-белыми фотографиями на стенах, тазами с мокрым бельем в коридорах и перебранками соседей. Там, где всё напоказ, острее чувствуется одиночество. Под одной крышей уживаются семьи, каждая из которых несчастлива по-своему. Одна лишь кажется благополучной, а другую такой точно не назовешь.

Первая любовь, боль и обида, встреча через 12 лет. Во что превратится любовь повзрослевших героев спустя годы?

"Старый дом" по пьесе Алексея Казанцева Вячеслав Гвоздков ставил в Кирове. В 83-м вернулся к нему в Таллинском молодежном театре. А потом и в Самаре. Ко второму акту так и не успел приступить. К постановке актеры отнеслись с особым трепетом.

Довести до конца начатое Гвоздковым взялся главный режиссер театра драмы Валерий Гришко. Они оба учились у легенды — Товстоногова, творили бок о бок. К наработкам близкого друга подошел бережно.

”Взять и просто отказаться от этого спектакля было бы просто нечестно, непорядочно по отношению к Вячеславу Гвоздкову. Он был убежден, что это тот материал, который должен быть сегодня на сцене. Поэтому у нас на этот счет даже не было никаких сомнений. Надеюсь, по идее, по смыслу то, что замышлялось Гвоздковым, получилось, хотя и в другом каком-то решении, варианте”, — считает Валерий Гришко.

"Старый дом" — это симфония 60-70 годов. По словам Гришко, спектакль рассказывает о прошлом честно. Без свойственной оптимистам романтизации советской эпохи. Путешествие по закоулкам старого дома, надеются авторы, принесет немало открытий и современному зрителю.