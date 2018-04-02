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В Назрани открыли памятник к 50-летию выхода романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков»
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В Назрани открыли памятник к 50-летию выхода романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Памятник, посвященный 50-летию со дня выхода в свет романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков», открыли в Ингушетии. Постамент с бронзовой копией первого тома романа появился на аллее Базоркина в Назрани, передает корреспондент ТАСС.
Идрис Базоркин в 1968 году опубликовал книгу «Из тьмы веков» на русском и ингушском языках. Роман описывает жизнь ингушей последнего десятилетия XIX — начало XX века.
"Инициатива создания памятника принадлежит мэру города Алихану Тумгоеву, горожане поддержали эту идею и теперь на аллее Базоркина появилась бронзовая копия романа. Последующие поколения должны знать, что среди ингушей были такие великие писатели, как Идрис Базоркин и не забывать свою историю, которая точно описана в романе", — отметил пресс-секретарь мэрии Назрани Магомед Аушев.
На белом постаменте лежат два бронзовых тома романа, это копии тех, что были выпущены 50 лет назад. На открытие памятника пришли родственники писателя и горожане. А актеры русского музыкально-драматического театра республики поставили сцену из книги.
"Худрук русского музыкально-драматического театра Зара Базоркина к открытию поставила сцену из книги, когда родители Чаборза обсуждают его женитьбу. Мы считаем, что памятник поставлен не зря, если уже сегодня молодежь, впервые узнавшая о романе, решит прочесть «Из тьмы веков», хотя я не знаю людей, которые бы не читали этой книги", — добавил Аушев.
Идрис Базоркин (1910-1993 годы) — общественно-политический деятель, классик ингушской литературы. Он был делегатом от чечено-ингушской писательской организации на первом съезде советских писателей. Перу Базоркина принадлежит целый ряд сборников стихов, более 100 литературных произведений. Но его главным трудом стал вышедший в 1968 году роман-эпопея «Из тьмы веков».
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