Кто родился 3 апреля

Кирилл Игоревич Черкасов (51 год), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. Был заместителем директора угольной шахты «Восточная» (Республика Коми), заместителем генерального директора угольного разреза «Северный» (Казахстан). Возглавлял ОАО «Чрезвычайная страховая компания». Избирался депутатом Госдумы V и VI созывов, входил в состав думских комитетов по экономической политике и предпринимательству, а также по аграрным вопросам.

Дмитрий Сергеевич Перминов (39 лет), член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Герой РФ. Избирался депутатом Законодательного Собрания Омской области. Соучредитель Омской региональной общественной организации «Центр спортивных и боевых единоборств имени Героя России Олега Охрименко». Возглавлял Омскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров).

А ещё в этот день родились:

Владимир Бенедиктович Носик (70 лет), актёр театра и кино. Народный артист РФ. Четверть века был актёром Театра-студии киноактера. С 1995 года работает в Государственном академическом Малом театре. Среди театральных работ Владимира Носика роли в спектаклях «Комедия ошибок», «За мёртвыми душами», «Тень», «Князь Серебряный», «Свои люди — сочтёмся!», «Три сестры», «Власти тьмы» и другие.

В 1966 году актёр дебютировал в эпизодической роли в картине Игоря Добролюбова «Иду искать». Всего в фильмографии Владимира Носика более 160 фильмов и сериалов. Среди его известных киноработ «Когда наступает сентябрь», «По улицам комод водили…», «О бедном гусаре замолвите слово», «Самая обаятельная и привлекательная», «Лиловый шар», «Американский дедушка» и многие другие.

Более 50 лет работает в МГУ. В 1992 году на первых в истории университета выборах ректора был избран на этот пост. Возглавляет Российский союз ректоров и Евразийскую ассоциацию университетов.

Марк Григорьевич Розовский (81 год), режиссёр, драматург и сценарист. Народный артист РФ. Руководил Студенческим театром МГУ. Ставил спектакли во МХАТе, БДТ им. Товстоногова, Театре им. Маяковского, Рижском Театре русской драмы и других.

Марк Розовский — автор первой в СССР рок-оперы «Орфей и Эвридика. Он единственный отечественный драматург, чью постановку „Strider“, или „История лошади“, ставили на Бродвее.

В 1983 году Марк Розовский основал и возглавил Московский театр „У Никитских ворот“.