«Треть зала не поняла сюжет»: Анастасия Макеева рассказала о неудачной премьере

Российская актриса Анастасия Макеева решила рассказать подписчикам в Инстаграме о своей новой работе на сцене. Знаменитость откровенно описала опыт неудачной премьеры и поделилась своими переживаниями, а также открыла и методы исправления ситуации, которые помогли труппе в дальнейшем.

Известная актриса театра и кино на протяжении нескольких дней делала публикации, посвященные премьере нового спектакля с ее участием. Женщина признавалась, что очень волнуется и, как оказалось, не зря. В одной из последних публикаций артистка рассказала, что постановка, показанная зрителям, пришлась по вкусу далеко не всем, и из-за этого пришлось срочно переписывать сценарий и исправлять допущенные ошибки. «День первый. Мы отыграли предпоказ и из опрошенных 100 человек, лишь 2 сказали, что не очень понятно, что происходит, почему в пародии есть пародия. День 2. Премьера. И тут коллапс. 30% зала не поняли сюжет, и премьера явно не удалась. Было непросто, и в моей творческой жизни это впервые, но за ночь мы переделали сценарий и компоновку сцен, от некоторых пришлось отказаться и изменили спектакль на 40%. 1-го апреля мы играли новый спектакль, который сами не знали еще сутки назад. Надо сказать, что мы почти победили роковую ошибку в либретто и зал был полон, и даже мы удостоились криков „Браво“

Почитатели таланта Анастасии попытались поддержать ее в комментариях под публикацией, заверив, что без ошибок практически ничего не обходится и дальше все будет только лучше. Но часть ее поклонников, посетившая спектакль ради своего кумира, оказалась в большей степени разочарована увиденным и высказала свое мнение в аккаунте актрисы. „Мы были на премьере, и так и подумали, что 1-ого будет много изменений. Как-то смутные чувства от этого, Вы уж извините, это вопрос к руководству, а не к Вам. Не честно было заявлять зрителю, выкатывая торт, что „мы доработаем“. Ведь мы уже пришли, выкроили вечер субботы, заплатили в конце концов. Не уважительно это к зрителю. Обидно как-то… А вот актёрская игра была великолепна“ „Мы тоже были и были в шоке. Все мюзикл обожаем и были на них много раз, но в субботу что-то пошло не так“ „Не знаю, что было в 1 день, но во второй остались только из-за Вас и других артистов, которые очень старались“ „На мой взгляд, данный спектакль спасла только игра актёров! После Демона Онегина мы были под большим впечатлением. И до самого окончания премьеры мы ждали чего-то большего, но венцом нашего ожидания была фраза про доработку спектакля “ „Мне тоже не понравился данный мюзикл. Игра актеров — блестящая! Костюмы — шикарные. Но вот сам замысел… И мешанина какая-то“ Кстати, сама Макеева заверила всех своих подписчиков, что в скором времени зрители увидят улучшенный, доработанный вариант постановки, в которой будут учтены все ошибки, а пока даже сами артисты не могут сказать, что в итоге получится.

А не так давно Анастасия рассказала поклонникам, что не ночевала дома две недели. Все это время она активно трудилась и разъезжала по стране с гастролями.