Майские праздники: программа отдыха в Подмосковье. Почти как за границей

Майские праздники в этом году порадуют россиян своей продолжительностью — выходные дни начнутся уже с 29 апреля и продлятся до 2 мая. А еще через неделю граждан РФ ожидает очередной выходной день — 9 мая. Провести отдых с пользой для души и тела можно не только за границей, но и в Подмосковье. Не верите? «360» собрал самые интересные места, которые ждут гостей и жителей Московской области в праздничные дни.

Для неравнодушных к истории

Всего в 90 километрах от нашей столицы расположен культурно-образовательный центр «Этномир» — здесь находятся этнографический музей и зона активного отдыха. На площади в 140 гектаров можно совершить увлекательное кругосветное путешествие всего за несколько часов. Можно прогулять от Азии до Европы и познакомиться с особенностями каждой страны.

Фото: firtrip.me Украинская хата, хакасская юрта или непальский дом — выберите один из этноотелей по вкусу. А если появится желание приехать с собственной палаткой, то и это возможно. Кроме того, в выходные дни здесь проходят большие фестивали. Найдется занятие и для детей — здесь предусмотрен вольер с милыми пушистыми зверьками.

Музей техники Вадима Задорожного является одним из крупнейших в России. Здесь можно вблизи рассмотреть раритетные автомобили, военную технику или самолеты. Коллекцию насчитывает более тысячи экспонатов целого столетия — с 1900 по 2000-е годы. Музей находится в Красногорском районе в поселке Арханельское на 4-м километре Ильинского шоссе, строение 9. Ближайшее метро — Строгино или Тушинская.

Фото: afisha.mosreg.ru Если вам по душе усадьбы, то в Подмосковье вы можете посетить наиболее красивые из них.

Усадьба Быково

Строение относится к XVII веку. Усадьба является одной из достопримечательностей рагиона, которую обязательно стоит увидеть своими глазами. Дворец расположен на вершине холма, а с его балконов открывается прекрасный вид на пейзажи.

Фото: tonkosti.ru Здесь же находится двухэтажная Владимирская церковь XVIII века, а рядом с ней — колокольня первой трети XIX века. Все постройки образуют единый архитектурный ансамбль, которые впечатлит даже самого заядлого путешественника. Адрес: р-н Раменский, с. Быково, ул. Колхозная. Ближайшие станции метро — Выхино или Кузьминки.

Усадьбы Дубровицы

Про это строение вы наверняка слышали, ведь оно известно благодаря церкви Знамения Пресвятой Богородицы. Усадьба находится под Подольском.

Фото: fotokto.ru Впервые об этом месте упоминалось еще в письмах, относящихся к 1627 году. Это место посещали известные дворянские семьи и даже члены семьи Романовых. Интересный факт: молодожены могут обвенчаться здесь, а молодых родителей и всех желающих посветят в таинство крещения. Адрес: Московская область, Подольский район, село Дубровицы.

Усадьба Архангельское

Имение известно своими музейными экспозициями, а также садово-парковым комплексом. Кроме того, в усадьбе Архангельское хранится одна из крупнейших коллекций редких книг, которых здесь, только представьте — почти 16 тысяч.

Фото: misster-tour.ru А еще эту усадьбу иногда сравнивают с Версалем. А чтобы понять, почему, ее непременно стоит посетить. Адрес: Московская область, Красногорский район, п/о «Архангельское».

Любителям флоры и фауны

Парк птиц «Воробьи» расположился недалеко от Москвы. Всем желающие могут понаблюдать здесь за двумя тысячами птиц, привезенных со всего мира. Также здесь обитают редкие хищники и рептилии. Для маленьких посетителей также имеется своя программа. Адрес: Калужская обл., Жуковский р-н, д. Воробьи.

Фото: birdspark.ru Конный клуб «Сивка». Разовая конная прогулка или постоянное посещение клуба — решать вам. Но познакомиться ближе с такими чудесными животными, как лошади, стоит хотя бы раз в жизни. Здесь опытные тренеры проведут мастер-классы как со взрослыми, так и с детьми. А для совсем юных гостей парка есть пони-клуб. Адрес: Деревня Песье, Щаповское поселение.

Фото: horse-way.ru Поклонникам нового и неизведанного

Мистический шар под Дубной считается одной из самых загадочных достопримечательностей столицы.

Фото: foto-planeta.com Эта плотно закрепленная сфера размером с пятиэтажный дом способна оставить самое необычное впечатление — если внутри шара будут разговаривать несколько человек, то будет казаться, будто вокруг шепчутся десятки людей. Кроме того, его отлично видно из космоса. Адрес: Московская обл., Дубна, Дмитровское ш., 123-й километр.

Песчаные дюны в Сычево просто созданы для тех, кто любит тайное и неразгаданное — огромное песчаное пространство является уникальным в своем роде в Подмосковье.

Фото: 2do2go.ru Подобных дюн в Московской области больше нет. Адрес: Московская область, Новорижское шоссе, 98-ой километр — поворот на Сычево.