Программа реставрации: усадьбы Подмосковья, которые скоро станут еще лучше

В текущем году в Подмосковье ожидается реставрация семи зданий, которые являются объектами культурного наследия. Такое решение было принято в соответствии с государственной программой «Культура Подмосковья». Каким зданиям «вдохнут» вторую жизнь, разбирался «360».

Начальник Главного управления культурного наследия Подмосковья Валерия Березовская отметила, что реставрационные работы будут проводиться на семи объектах, которые считаются культурным наследием.

Дом Зотова в Ногинском районе

Фото: otzyv.ru Двухэтажный особняк на пересечении бывшей Дворянской и Марьинской улиц принадлежал владельцу ленточной фабрики Петру Зотову. В советское время здесь был городской комитет КПСС , а теперь здесь находится Детская школа искусств.

Интерьеры здания сохранились практически такими, какими были изначально — на потолках комнат верхнего этажа все та же отделка профилированными карнизами с лепными орнаментами. На софитах потолков — лепные розетки. А в парадных комнатах — наборные паркетные полы. Зотов был уважаемым человеком в городе, а его дом по тем временам оценивался дороже 10 тысяч рублей.

Здание «Зимнего театра» в Орехово-Зуеве

Фото: semidnevka.ru Зимний театр является одной из достопримечательностей подмосковного города Орехово-Зуево. Это памятник истории и культуры, который имеет региональное значение. Он находится на улице Бугрова, 6.

Известный фабрикант и меценат Савва Морозов является инициатором создания здесь рабочего театра. Проект реализовали еще в 1911 году. Зрительный зал имел два яруса и мог вместить сразу 1344 человека. В честь открытия Зимнего театра на сцене была показана опера Глинки «Жизнь за царя». За все время существования учреждения на его сцене выступали как профессиональные артисты, так и любительские коллективы, а также поэты и драматурги. С этой сцены к публике обращались революционные деятели.

Внешний облик здания был сформирован еще в 1960-е годы, а вот внутренний интерьер неоднократно перестраивался. Зимний театр стали именовать городским Домом культуры уже с 1962 года, а в 2002 году он был переименован снова — в культурно-досуговый центр «Зимний театр».

Главный дом усадьбы «Лытаркино»

Фото: shagau.ru Более 200 лет усадьба «Лытаркино» являлась собственностью рода Зотовых-Чернышевых. Еще в 1702 году царь Петр I подарил сельцо Лытаркино своему первому учителю, которым был Никита Моисеевич Зотов . Позже он вместе со своими сыновьями разовьет здесь усадебный комплекс, а имение станет потомственным. За все время существования главный дом неоднократно перестраивался, о чем говорит надпись на закладной каменной плите у входа в усадьбу. Семья Зотовых-Чернышевых владела усадьбой удивительно долго — вплоть до революции 1917 года.

После революции в доме был организован музей дворянского быта, позже — лесная школа, клуб для строителей Лытаркинского завода оптического стекла, роддом и даже детский сад.

Статус памятника истории и культуры регионального значения усадьба получила в 2002 году. Сегодня в главном доме усадьбы распологается Лытарскинский историко-краеведческий музей.

Усадьба «Кривякино» в Воскресенском районе

В центре Воскресенска стоит старинная барская усадьба: кирпичный дом с колоннами в стиле барокко 2‐ой половины XVIII века, флигели XIX века и парк с прудами. Это усадьба «Кривякино» ‐ объект культурного наследия федерального значения.

У усадьбы было несколько владельцев — в 1797 им был князь Борис Черкасский , позже имение купил Николай Беклимешев, а затем здесь поселился коломенский купец Иван Ильич Лажечников — отец русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова

В советские годы здесь находился комсомольский штаб, а после в усадьбе разместилось общежитие рабочих Воскресенского химкомбината. После войны в усадьбе находился детский сад, который позже стал детским санаторием «Ласточка». Статус памятника культуры государственного значения усадьба получила в 1974 году.

Программа реставрации «Усадьбы Подмосковья»

Губернаторская программы «Усадьбы Подмосковья» реализуется с 2013 года. За это время в аренду были сданы 35 усадеб, две из которых уже были отреставрированы. Согласно программе, за восстановление усадеб инвестор может арендовать здание по льготной ставке, после чего использовать дом для различных целей.

Так, восстановительный объект может быть использован практически для любых намерений, в частности — здесь может быть размещен музей, ресторан, гостиница, или, например, спортивный объект.

В Московской области 30% усадеб находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют восстановления.