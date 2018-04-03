Новосибирский «Первый театр» показал новую площадку

Новосибирский «Первый театр» показал своему зрителю новую площадку, которая размещается на территории концертно-театрального центра «Евразия», недалеко от метро «Березовая роща». Уже полтора года театр репетирует спектакли здесь. А показывает то, что в итоге получилось — на других площадках города: переезд все время откладывается.

2 апреля на новой площадке «Первого театра» состоялось первое представление, вернее, читка пьесы модного российского драматурга Ярославы Пулинович «Тот самый день».

«Вы — первые зрители планеты Земля, которые попали на будущую площадку «Первого театра», — сообщила пришедшим на мероприятие новосибирцам директор театра, Юлия Чурилова. — очень хочется, чтобы сегодняшняя добрая энергия помогла нам двигаться в этом направлении и открыться по-настоящему. Но сегодня у нас репетиция открытия. И репетируем мы читкой пьесы «Тот самый день», которая была написана драматургом в 2017 году, когда она была Америке. Она нам кажется такой карнавальной, остросоциальной, забавной. Но тем не менее, спорной. Но мы решили, что театр молодой имеет на это право — давать спорные тексты.»

В читке принимали участие актеры «Первого театра» и другие известные культурные и политические деятели города Новосибирска.

Первые посетители узнали, что «тот самый день» — это день, когда 37 летняя россиянка может зачать ребенка, но у нее это никак не получается. Потому что рядом, по странному стечению обстоятельств, не находится не одного мужчины, который мог осуществить мечту искусствоведа Марии и ее слегка сумасшедшей мамы. А попадаются одни геи, и прочие — недееспособные в плане зачатия детей, — личности. Как определили текст участники читки, это остросоциальный фарс.

Будет ли пьеса Пулинович поставлена «Первым театром» — пока неизвестно. Впрочем, как и день, когда театр, наконец, окончательно переедет в новый зал.