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Урок-спектакль в одной из школ Хух-Хото
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Урок-спектакль в одной из школ Хух-Хото 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Цзюйхуа» района Сайхань города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня состоялся урок-спектакль на тему древних китайских мифов.
В спектакле, который сочинили и исполнили сами школьники, рассказывалось о том, как первочеловек Паньгу сотворил мир, как богиня Нюйва починила небо, как великан Куафу гонялся за солнцем. Подобный игровой метод обучения помогает ребятам глубже приобщиться к традиционной китайской культуре.
Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Цзюйхуа» района Сайхань города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня состоялся урок-спектакль на тему древних китайских мифов.
В спектакле, который сочинили и исполнили сами школьники, рассказывалось о том, как первочеловек Паньгу сотворил мир, как богиня Нюйва починила небо, как великан Куафу гонялся за солнцем. Подобный игровой метод обучения помогает ребятам глубже приобщиться к традиционной китайской культуре.
Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Цзюйхуа» района Сайхань города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня состоялся урок-спектакль на тему древних китайских мифов.
В спектакле, который сочинили и исполнили сами школьники, рассказывалось о том, как первочеловек Паньгу сотворил мир, как богиня Нюйва починила небо, как великан Куафу гонялся за солнцем. Подобный игровой метод обучения помогает ребятам глубже приобщиться к традиционной китайской культуре.
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