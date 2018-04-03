Урок-спектакль в одной из школ Хух-Хото

Хух-Хото, 2 апреля / Синьхуа / — В начальной школе «Цзюйхуа» района Сайхань города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня состоялся урок-спектакль на тему древних китайских мифов.

В спектакле, который сочинили и исполнили сами школьники, рассказывалось о том, как первочеловек Паньгу сотворил мир, как богиня Нюйва починила небо, как великан Куафу гонялся за солнцем. Подобный игровой метод обучения помогает ребятам глубже приобщиться к традиционной китайской культуре.

Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Цзюйхуа» района Сайхань города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня состоялся урок-спектакль на тему древних китайских мифов.

В спектакле, который сочинили и исполнили сами школьники, рассказывалось о том, как первочеловек Паньгу сотворил мир, как богиня Нюйва починила небо, как великан Куафу гонялся за солнцем. Подобный игровой метод обучения помогает ребятам глубже приобщиться к традиционной китайской культуре.

Хух-Хото, 2 апреля /Синьхуа/ — В начальной школе «Цзюйхуа» района Сайхань города Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ сегодня состоялся урок-спектакль на тему древних китайских мифов.

В спектакле, который сочинили и исполнили сами школьники, рассказывалось о том, как первочеловек Паньгу сотворил мир, как богиня Нюйва починила небо, как великан Куафу гонялся за солнцем. Подобный игровой метод обучения помогает ребятам глубже приобщиться к традиционной китайской культуре.