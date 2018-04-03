Ксения Собчак сменила имя на Феклу Ивановну

Поклонники Ксении Собчак были удивлены, увидев ее в новом образе. Телеведущая сменила амплуа, а заодно и строгие костюмы. Впрочем, свое временное преображение Собчак объяснила в свойственной ей манере:

«28 мая в Театре Наций мы снова будем играть «Женитьбу». Лично я очень соскучилась по театральной сцене!».

Как оказалось, политик, бизнес-вумен, главный редактор одного из глянцевых журналов вновь вернулась на театральные подмостки. Чем манит театр Ксению Собчак?

Ксения Собчак

«У искусства есть целительная сила — я в этом уверена. Ты выходишь на сцену или садишься в зрительный зал — и на пару часов погружаешься в другой мир».