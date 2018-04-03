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Ксения Собчак сменила имя на Феклу Ивановну
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Ксения Собчак сменила имя на Феклу Ивановну 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Поклонники Ксении Собчак были удивлены, увидев ее в новом образе. Телеведущая сменила амплуа, а заодно и строгие костюмы. Впрочем, свое временное преображение Собчак объяснила в свойственной ей манере:
«28 мая в Театре Наций мы снова будем играть «Женитьбу». Лично я очень соскучилась по театральной сцене!».
Как оказалось, политик, бизнес-вумен, главный редактор одного из глянцевых журналов вновь вернулась на театральные подмостки. Чем манит театр Ксению Собчак?
Ксения Собчак
«У искусства есть целительная сила — я в этом уверена. Ты выходишь на сцену или садишься в зрительный зал — и на пару часов погружаешься в другой мир».
Напомним, в спектакле «Женитьба» Собчак исполняет роль Феклы Ивановны. Главную роль играет Максим Виторган. «Женитьба» — постановка режиссера Филиппа Григорьяна, которого вдохновил классический сюжет Гоголя. Однако свое детище режиссер называет не иначе, как «Токсичный китч».
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