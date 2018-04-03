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«Тотальный диктант» для жителей Самары прочитают актеры драматического театра
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«Тотальный диктант» для жителей Самары прочитают актеры драматического театра 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 4 апреля, в Самаре откроется регистрация на «Тотальный диктант — 2018». Оставить заявку можно на сайте проекта.
— 14 апреля в Самаре будет работать 9 площадок, — рассказали организаторы «Тотального диктанта». — Шесть из них будут открытыми.
Это Самарский государственный социально-педагогический университет (Льва Толстого, 47), областная универсальная научная библиотека (проспект Ленина, 14а), детская библиотека (Невская, 8), самарский филиал Московского городского педагогического университета (Стара-Загора, 76), Самарский университет (Лукачева, 45) и исторический парк «Россия — моя история» (ТЦ «Гудок»). Чтобы попасть на них, необходимо заранее зарегистрироваться и взять с собой паспорт.
Еще три площадки будут закрытыми. Речь идет о «Кванториуме — 63 регион» (проспект Масленникова, 37), Самарском медицинском университете (Тухачевского, 226) и Самарском региональном ресурсном центре (Скляренко, 20).
Для жителей Самары диктант будут читать преподаватели университетов, писатели, журналисты, актеры театра драмы и Самарского театра оперы и балета.
В этом году автором текста для «Тотального диктанта» стала писательница Гузель Яхина из Татарстана. Она будет диктовать кусочки текста, которые войдут в роман «Дети мои». Он посвящен немцам Поволжья в период с 1916 по 1938 годы.
Первый «Тотальный диктант» прошёл в 2004 году, это была студенческая акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, её участниками стали более 145 тысяч человек, отмечается на сайте проекта. Сначала для написания диктанта выбирали отрезки из произведений классиков — «Войны и мира» Льва Толстого, «Невского проспекта» Николая Гоголя. С 2010 года авторами текстов стали писатели. За время существования акции в их число вошли Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв.
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