«Тотальный диктант» для жителей Самары прочитают актеры драматического театра

В среду, 4 апреля, в Самаре откроется регистрация на «Тотальный диктант — 2018». Оставить заявку можно на сайте проекта.

— 14 апреля в Самаре будет работать 9 площадок, — рассказали организаторы «Тотального диктанта». — Шесть из них будут открытыми.

Это Самарский государственный социально-педагогический университет ( Льва Толстого , 47), областная универсальная научная библиотека (проспект Ленина, 14а), детская библиотека (Невская, 8), самарский филиал Московского городского педагогического университета (Стара-Загора, 76), Самарский университет (Лукачева, 45) и исторический парк «Россия — моя история» (ТЦ «Гудок»). Чтобы попасть на них, необходимо заранее зарегистрироваться и взять с собой паспорт.

Еще три площадки будут закрытыми. Речь идет о «Кванториуме — 63 регион» (проспект Масленникова, 37), Самарском медицинском университете (Тухачевского, 226) и Самарском региональном ресурсном центре (Скляренко, 20).

Для жителей Самары диктант будут читать преподаватели университетов, писатели, журналисты, актеры театра драмы и Самарского театра оперы и балета.