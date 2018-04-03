Худрук Театра на Юго-Западе Олег Леушин отметил свой юбилей

50-летие артиста и режиссера, как и положено, отмечали на сцене театра. Вечер состоял из двух частей. Первое действие стало бенефисом и юбиляра, и еще одной звезды Юго-Запада — заслуженной артистки России Карины Дымонт . И Карина Дымонт, и Олег Леушин в этот день отметили 25 лет совместного творчества в Театре на Юго-Западе. Начинали они на этой сцене со спектакля « Ромео и Джульетта». В день 25-летия артисты сыграли сцены из спектаклей, в которых участвовали вместе.

А вторая часть вечера была отдана «Людям и Джентльменам», поставленным Олегом Леушиным. Он блистал в главной роли Дженнаро де Сиа. Свой выбор Олег Николаевич объяснил легкостью и заразительным комедийным духом спектакля, а также выигрышной во всех смыслах ролью.

Юбилейный вечер продолжился в Арт-Кафе театра, где коллеги Олега Леушина поздравили его с круглой датой замечательным, искрометным капустником.