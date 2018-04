8 ярких молодых актрис, ради которых стоит сходить в театр в этом сезоне

В преддверии 23 февраля мы уже выбирали лучших из лучших молодых театральных актеров, и было бы несправедливо проигнорировать прекрасную половину человечества. Представить театр сегодня без женщин абсолютно невозможно — чувства, эмоции, страсть, сексуальность — это всё они. По-иному раскрываются и их партнеры, мужчины-актеры. В рамках празднования Международного дня театра предлагаем взглянуть на молодых талантливых красавиц c театральных подмостков.

прошу прощения

A post shared by Vera Panfilova (@verakinch) on Feb 18, 2018 at 8:05am PST Вера Панфилова , 26 лет Дочери рокера Константина Кинчева , лидера группы «Алиса», по наследству передались эмоциональность, импульсивность и экспрессивность — идеальные качества для актрисы на сцене. Начинала обучение на актерском курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, но круто изменила направление, перейдя на режиссерский факультет ГИТИСа к Сергею Женовачу . Этот переход дал девушке не только опыт работы с именитым режиссером, но и принес любовь — именно там Вера познакомилась со своим молодым человеком, героем нашей предыдущей подборки — Иваном Янковским

Впрочем, Вера осталась в театре актрисой, и там раскрылась. Одной из ее любимых работ стала роль в спектакле «Русский роман», где в одном персонаже объединяются сразу два характера, две важные героини. За эту роль она была удостоена несколькиъ различных премий, а также номинации на «Золотую маску».

Где увидеть: в Театре им. В. Маяковского 13.04 — «Русский роман», 30.04 — «На траве двора».

Юлия Хлынина, 26 лет Одна из самых востребованных российских киноактрис, которая постепенно набирает популярность и на театральной сцене — в ее активе уже номинация на «Золотую маску». Прошла суровую школу у Константина Райкина , а после была принята в труппу театра им. Моссовета . Сегодня она с легкостью сочетает участие в классических постановках — «Идиот», «Три сестры», «Вишневый сад», «Опасные связи», и современных — «Великолепный рогоносец» и «ГРОЗАГРОЗА» в театре Наций.

Фотография: Лев Ефимов Юлия Хлынина для ОК!№41 (2017)

Где увидеть: в Театре им. Моссовета 13.04 — Casting/Кастинг, 14.04 — Великолепный рогоносец.

Александра Ревенко, 26 лет Еще одна выпускница «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Обладает запоминающейся внешностью: высокая, с длинными прямыми волосами, нордическим лицом и нахмуренным взглядом — на первый взгляд, кажется, что Саша такая всегда. Отбросьте эти предрассудки и сходите на любой из спектаклей «Гоголь-центра» с её участием. Актриса всегда готова к экспериментам, она свободна в самовыражении и передвижении на сцене, не боится откровенных сцен и скандальных постановок.

favorite shoes? tanks for the dress my friend @suzannakezheva/ clutch and shoes @chanelofficial/ muah @shmidteliza/ hair @violetta_saidova #tiffanyandco

A post shared by Александра Ревенко (@alexahdra) on Oct 12, 2017 at 12:00am PDT Где увидеть: в «Гоголь-центре»: 3.04,4.04 — «Митина любовь», 8.04 — «Пастернак. Сестра моя — жизнь», 22.04 — « (М) ученик».

Ирина Горбачева , 29 лет Интересно, что Ирина единственная из всей подборки актриса, получившая свою известность не благодаря ролям в театре или кино, а благодаря Инстаграм. Все началось с забавных скетчей и видеоблогов, которые Ирина публиковала у себя на странице. Со временем это увлечение принесло ей более миллиона подписчиков, которые с удовольствием следят за жизнью комедийной актрисы.

С таким же азартом Ирина берется и за драматические роли — участие в спектакле «Сон в летнюю ночь» принесло актрисе многочисленные номинации на ведущие театральные премии, включая «Золотую маску».

А еще Ирина ведет активный образ жизни, занимается благотворительностью и учит девушек любить себя такими, какие они есть. Вот с кого надо брать пример!

…ух…СПАСИБО!✨?✨Академикам!Рубэну Дишдишяну @rubdish! Сергею Сельянову ! Наташе Дрозд! Боре Хлебникову! Наташе Мещаниновой!Алишеру Хамидходжаеву! Юле Баталовой!Ивану Лебедеву! Саше Яценко! @yayatsek, Дуне Смирновой !…и всем всем всем кто был во время, до и после! Спасибо моим родным! Моим друзьям! Тем кто болел и конечно Гриша тебе! @grikalinin Спасибо ВАМ за то, что вы есть! Всего не написать, да и не надо! Вы и так все чувствуете и знаете! Спасибо, что все по любви! Урррраа! #золотойорел @prada?✨ @mercury_russia

A post shared by Ирина Горбачева (@irina_gorbacheva) on Jan 27, 2018 at 1:21pm PST Где увидеть: в Мастерской Фоменко: 5.04,18.04 — «Сон в летнюю ночь».

Выпускница Школы-студии МХАТ и курса Дмитрия Брусникина . Еще во время учебы отказывалась от типичных студенческих «халтурок» в сериалах, ждала своего времени и своей роли. На сцене она смелая и решительная, готовая к неожиданным сюжетным и поведенческим поворотам, даже к обнажению на сцене. А в спектакле «Конармия» актриса, наоборот, абсолютно спокойна и нема, но даже не произнося ни одного слова, она всё равно участвует в действии и легко передвигается по сцене, замотанная в символичное красное полотно.

И еще, кажется, то самое время пришло: Марина понемногу входит и в мир кино. В 2014 году она получила главную роль в картине «Как меня зовут» Нигины Сайфуллаевой и не последнюю роль новой жены убитого горем отца из картины Звягинцева «Нелюбовь».

Где увидеть: в театре «Практика» — 7.04,8.04,9.04 — «Чапаев и пустота», 10.04,11.04 — «Это тоже я. Вербатим».

Дарья Мельникова , 26 лет «Папина дочка» выросла, окончила Щепку, активно развивает кинокарьеру, играет в театре, занимается благотворительностью и вместе с мужем Артуром Смольяниновым воспитывает сынишку.

После театрального училища пришла работать в театр им. Ермоловой, где дебютировала в спектакле «Язычники», по пьесе А. Яблонской, заменив в составе другую дебютантку и свою подругу — Кристину Асмус . Сейчас в активе Дарьи уже 5 ведущих ролей в репертуарных спектаклях театра, и это не предел!

Фотография: Legion-Media.ru Где увидеть: в театре им. Ермоловой 6.04 — «Утюги», 14.04 — «Безымянная звезда».

Аня Чиповская , 30 лет Одна из наиболее опытных актрис нашей подборки. Ролями в кино Аня не обделена — она сыграла уже более 30 ролей! Театральная карьера тоже развивается активно.

Будучи дочерью театральной актрисы Ольги Чиповской и проведя большую часть детства за кулисами, Аня вряд ли могла выбрать для себя иную сферу деятельности. Она окончила Школу-студию МХАТ и вскоре стала одной из ведущих актрис «Табакерки», где сейчас блистает в спектакле «Кинастон» в паре с Максимом Матвеевым

Фотография: DR Анна Чиповская и Максим Матвеев

Где увидеть: в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова : 2.04 — «Кинастон», 7.04 — «Катерина Ильвовна», 10.04 — «Три сестры».

Молоденькая выпускница курса Виктора Рыжакова образца 2016 года, участница труппы «Июль-ансамбль». Миниатюрная, миловидная, улыбчивая и позитивная девушка, которая на сцене может преобразиться с жесткую и холодную героиню с непроницаемым взглядом. Как актрисе Варе важно каждый день, каждый свой выход на сцену быть разной, не повторяться.

В этом сезоне она блистает в первых ролях в современной постановке «По-Чехову. Три сестры» и обновленном спектакле «Фро» по рассказу Андрея Платонова . Спектакли «рыжаковцев» обычно энергозатратны: артисты поют, танцуют, дерутся, много и быстро передвигаются — Варвара справляется с этим по высшему разряду.

я чувствовала только мужа справа от меня и слышала его насквозь. чувствовала облако. ощущение, как будто мы в облаке и перед нами все самое главное. это был самый красивый день в нашей жизни. это был самый красивый миг в нашей жизни. вакуум защиты и доброе напутствие. путь длинный, многогранный, особенный. но тот, кто любит, в пути не заблудится. @semyonushkin мы любуемся твоими фотографиями! спасибо! ✨

A post shared by Феофанова Варвара (@feofan8va) on Aug 13, 2017 at 4:59pm PDT Где увидеть: в Центре имени Вс. Мейерхолда 11.04 — «Современный концерт», 17.04 — «Олимпия», 19.04 — «ПО-ЧЕХОВУ. ТРИ СЕСТРЫ».