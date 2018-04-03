Гид для студентов: варианты бесплатного досуга

Нам кажется, что качественный и интересный отдых возможен только при больших тратах. Если веселиться, так на широкую ногу. Такой тип мысли внушили крупные корпорации и компании, которые заняты нашим весельем. Кино, театры, поездки — все это требует оплаты. Но как быть если развлекаться хочется каждый день, а заработная плата разлетается в первую неделю? Ищите бесплатные варианты досуга. К счастью, их не так мало.

Если вы студент, не забывайте об этом даже за стенами университета. Получая информацию о выставках и мероприятиях, ищите мелкий шрифт и знакомьтесь с условиями подробнее. Нередко студенческий билет является не только купоном на скидку, но и бесплатным пропуском в мир прекрасного.

Музеи

Бесплатный вход в музеи может быть по праздникам и выходным. Если вы студент, специальность которого соответствует профилю музея, вам, скорее всего, предоставят бесплатный вход в это учреждение. Большинство художественных музеев обеспечивают свободное посещение дизайнерам и искусствоведам. Такая программа — инвестиция в будущее искусства. Вполне возможно, что вы внесете свой вклад в дальнейшее развитие творческих площадок в России. Кроме того, есть музеи, которые хотя бы 1-2 раза в год открывают вход для всех желающих. Сделайте мониторинг всех музеев, которые есть в вашем городе, и внесите в календарь «свободные» даты. Таким образом, вы заполните несколько дней своего отдыха яркими и познавательными походами.

Вот календарь бесплатного досуга для жителей столицы: музей Москвы (любой день бесплатно), Третьяковская галерея (первые два воскресенья месяца — бесплатно), Дом Булгакова (любой день бесплатно), ГМИИ им. А. С. Пушкина (второе воскресенье месяца — бесплатно), Московский музей современного искусства (третье воскресенье месяца бесплатно), Исторический музей (последнее воскресенье месяца — бесплатно).

Зоопарк

Если те, кто уже получил образование оплачивают стоимость билета в 500 рублей, то студенты очной формы обучения образовательных учреждений могут полюбоваться на представителей флоры и фауны в Московском зоопарке абсолютно бесплатно. Не забудьте о том, что даже если ваш вход в зоопарк не оплачивается, необходимо получить бесплатный билет в кассе, предъявив свой студенческий.

Ботанический сад Ботанический сад МГУ им. Ломоносова «Аптекарский огород» основан Петром I в 1706 году. Это место впечатлит всех любителей флоры. В оранжереях вы увидите удивительные экзотические растения, которые порадуют глаз: анахелиум, бархатный банан, бильберию, ванду, неорегелию. На проспекте Мира, 26 стр.5 можно приобрести яркие растения себе или в подарок. Магазин открывается с середины апреля и приглашает всех посетителей.

Если вы студент, аспирант или работник МГУ, вам достаточно предъявить студенческий билет или удостоверение — для вас вход свободен в любое время. Студентам других вузов можно оценить красоту растений бесплатно в определенные часы (по понедельникам с 10:00 до 12:00) или по льготной цене в 200 рублей (для остальных посетителей стоимость входного билета составляет 300 рублей).

При наличии входного билета вы можете прогуливаться по саду, зайти в Пальмовую оранжерею, оценить новую коллекцию пустынных растений и заглянуть в оранжерею, расположенную на втором этаже.

Для жителей Санкт-Петербурга действуют не менее привлекательные условия: в Ботанический сад имени Петра Великого можно зайти бесплатно, всем студентам.

Катки

Зима и поздняя весна — время, когда гулять по улицам холодно. Студенты предпочитают греться в кафе или заниматься зимними видами спорта. Для любителей коньков открыт каток на ВДНХ, который каждую зиму придумывает интересные скидки для учащихся вузов. Например, этой зимой взять прокатные коньки без оплаты могли все студентки-Татьяны. А вот катки, которые открывают свободный доступ для всех студентов: каток в парке Горького, каток в саду «Эрмитаж» и каток в «Сокольниках».

Театры

Самое яркое и привлекательное предложение студентам делает Большой Театр (Театральная площадь, д.1). Цены на билеты для простых посетителей достаточно велики, но каждый студент очного отделения может насладиться представлением всего за 100 рублей. Для этого необходимо в день спектакля подойти к кассе и лично предъявить свой студенческий. Продажа на утренние сеансы открывается в 10:00, на дневные в 12:00 и в 16:00 на вечерние. Поскольку число выделенных билетов ограничено, лучше прийти к началу продажи.

Перед тем, как запланировать поход, учтите, что существуют ограничения. Программа распространяется только на Историческую и Новую сцену большого театра. Если спектакль проводится в Большом театре от имени стороннего организатора, студенческая скидка не действует.

Семинары, лекции, выставки

В Москве и Санкт-Петербурге постоянно проходят мероприятия, позволяющие прокачать свои способности, выучить языки или посмотреть кино на бесплатной основе. Вам достаточно узнавать информацию и записываться на то или иное мероприятие за несколько дней до часа Х.

3 апреля — семинар Как привлечь аудиторию из социальных сетей на информационный сайт

4 апреля — игра Аромат денег

5 апреля — конференция Менеджмент будущего

6 апреля — тренинг Преодоление конфликтов

7 апреля — научно-популярный квест Профессии космоса

8 апреля — открытый показ фильма De Potentia Dei Мы желаем вам интересного и познавательного времяпровождения!