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Три площадки запада Москвы станут местами проведения «Пасхального дара»
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Три площадки запада Москвы станут местами проведения «Пасхального дара» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт в столице с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу.
Местами проведения самого светлого и теплого праздника весны на западе Москвы станут парк Фили и территории двух храмов: Храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, на ул. Лобачевского, вл. 7 и Храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, на ул. Богданова, 21.
15 апреля в храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве пройдет музыкальный пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение». А 22 апреля он «переедет» на территорию храма Святого Благоверного Князя Александра Невского
Гости праздника смогут побывать на концертах классической, фольклорной музыки, услышать пасхальные песнопения в современной обработке и колокольный звон, а также посмотреть театрализованные постановки. Помимо этого, все желающие смогут взять уроки звонарного мастерства и принять участие в мастер-классах по росписи яиц, созданию пасхальных сувениров, изготовлению кукол, а также кузнецкому и гончарному делу. А в парке «Фили» каждый день будут показывать спектакли по мотивам известных сказок. Кроме того, гостей ожидают мастер-классы, игровая программа аниматоров-скоморохов, выступления церковного хора и фольклорных ансамблей.
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