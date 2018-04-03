Три площадки запада Москвы станут местами проведения «Пасхального дара»

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдёт в столице с 7 по 15 апреля на 38 площадках по всему городу.

Местами проведения самого светлого и теплого праздника весны на западе Москвы станут парк Фили и территории двух храмов: Храма во имя святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО , на ул. Лобачевского, вл. 7 и Храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, на ул. Богданова, 21.

15 апреля в храме преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве пройдет музыкальный пасхальный фестиваль «Светлое Воскресение». А 22 апреля он «переедет» на территорию храма Святого Благоверного Князя Александра Невского

Гости праздника смогут побывать на концертах классической, фольклорной музыки, услышать пасхальные песнопения в современной обработке и колокольный звон, а также посмотреть театрализованные постановки. Помимо этого, все желающие смогут взять уроки звонарного мастерства и принять участие в мастер-классах по росписи яиц, созданию пасхальных сувениров, изготовлению кукол, а также кузнецкому и гончарному делу. А в парке «Фили» каждый день будут показывать спектакли по мотивам известных сказок. Кроме того, гостей ожидают мастер-классы, игровая программа аниматоров-скоморохов, выступления церковного хора и фольклорных ансамблей.