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Власти Прикамья выиграли спор за участок под новую сцену оперного театра
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Власти Прикамья выиграли спор за участок под новую сцену оперного театра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитраж оставил без рассмотрения иск ООО «Авенида» из-за «несоблюдения претензионного порядка урегулирования споров», пишет «Коммерсант».
Спор возник из-за участка площадью в 1,7 га, где ООО должно было построить жилой дом, стоянку и музей Пастернака. Ни один из этих объектов так и не появился, однако у компании осталось зарегистрированное право собственности на объект, что стало поводом для судебных разбирательств с краевыми властями, запустившими процесс раздела участка для строительства новой сцены оперного театра.
Напомним, торги по строительству объекта объявили еще в 2014 году, максимальная цена контракта составила 2,78 млрд рублей.
Новое решение арбитража «Авенида» может обжаловать в апелляционной инстанции.
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