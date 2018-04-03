Власти Прикамья выиграли спор за участок под новую сцену оперного театра

Арбитраж оставил без рассмотрения иск ООО «Авенида» из-за «несоблюдения претензионного порядка урегулирования споров», пишет «Коммерсант».

Спор возник из-за участка площадью в 1,7 га, где ООО должно было построить жилой дом, стоянку и музей Пастернака. Ни один из этих объектов так и не появился, однако у компании осталось зарегистрированное право собственности на объект, что стало поводом для судебных разбирательств с краевыми властями, запустившими процесс раздела участка для строительства новой сцены оперного театра.

Напомним, торги по строительству объекта объявили еще в 2014 году, максимальная цена контракта составила 2,78 млрд рублей.

Новое решение арбитража «Авенида» может обжаловать в апелляционной инстанции.