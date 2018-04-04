«Виктория» подтвердила свое победное имя успехом на всероссийском фестивале

Хореографический коллектив «Виктория» Зеленоградского Дворца творчества детей и молодежи принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Танцевальный Олимп».

Как сообщили во ЗДТДиМ, фестиваль проводился среди творческих коллективов Российской Федерации с целью развития танцевального искусства, формирования эстетических и моральных ценностей. В ходе фестиваля педагогам и танцорам разных регионов России удалось обменяться опытом и укрепить взаимоотношения между исполнителями разных танцевальных жанров и их руководителями.

Все участники оценивались по трех критериям: техника исполнения, композиция хореография и имидж. Зеленоградский коллектив «Виктория» стал лауреатом I степени в шести номинациях. Также коллектив был отмечен Гран-при фестиваля и благодарностью за вклад в развитие танцевального искусства руководителю коллектива М. Короткой и педагогу А. Манышиной.