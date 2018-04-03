На фестивале «Пасхальный дар» в Москве театры покажут 25 инклюзивных спектаклей

Благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» представит удивительные инклюзивные постановки, в которых наряду с профессиональными актерами сыграют люди с ограниченными возможностями, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках проекта «Золотая маска» в городе» артисты шести московских театров и шести театров из других российских регионов покажут 24 таких представления. Еще одно, 25-е представление подарит гостям фестиваля фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение», — говорится в сообщении.

Посмотреть спектакли можно будет совершенно бесплатно на четырех площадках «Пасхального дара»: на Манежной и Тверской площадях, а также на площади Революции и на улице Профсоюзной около дома 41.

Театр стал главной темой городских уличных мероприятий Москвы в 2018 году, и на фестивале «Пасхальный дар» также будет представлена уникальная театральная программа. На этот раз москвичей и туристов будут знакомить с инклюзивным театром, который сегодня все больше привлекает внимание людей.

Инклюзивные постановки включают особые игровые и пластические практики: они помогают людям с ограниченными возможностями, которые выступают на одной сцене с профессиональными актерами, преодолеть стеснительность и раскрыть свои таланты. Такие спектакли обладают особым очарованием и нередко становятся значимыми событиями культурной жизни.

В дни весеннего фестиваля они будут идти каждый день: в рамках проекта «Золотая маска» в городе, 12 театров из семи городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода — представят 24 представления. Причем это будут не рядовые постановки, а избранные работы: практически все были представлены в разные годы на Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр».

Пасхальный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля в Москве в рамках уличных фестивалей «Московские сезоны». В рамках фестиваля — кулинарные мастер-классы по приготовлению постных и пасхальных угощений и спектакли столичных театров в Камергерском переулке, кулинарная школа для детей и пасхальный сувениры на Профсоюзной улице, «Благотворительная гостиная» и спектакли «Золотой маски» на площади Революции и другие пасхальные и благотворительные мероприятия.