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Вешняковцы реализуются в качестве актёров
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Вешняковцы реализуются в качестве актёров 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковская театральная студия «ЛАМП» приглашает жителей на бесплатное занятие.
Студия была создана меньше месяца назад. В настоящее время она набирает участников и предоставляет шанс всем желающим попробовать свои силы в сценическом мастерстве.
Основатель студии Сергей Яковлев подчеркнул, что они хотят набрать талантливых непрофессионалов из разных творческих направлений — поэтов, писателей, музыкантов. Когда удастся сформировать постоянный коллектив, труппа приступит к постановке спектакля. Сергей Яковлев отмечает, что преимущество их театральной студии заключается в совместной работе с профессиональными актёрами, с которыми будут организовываться совместные проекты.
Профессионалы будут и обучать студийцев. Это непосредственно сам Сергея Яковлев, актёр Московского театра «ЛЕНКОМ», художественный руководитель театра «ЛАМП», а также режиссёр, преподаватель актёрского мастерства Людмила Яковлева.
В студию набирают вешняковцев в возрасте от 16 лет. Бесплатное занятие пройдёт 5 апреля в 18:00 в Доме Культуры «На Вешняковской» по адресу: ул. Вешняковская, д. 29Д. Чтобы записаться, звоните по телефону: 8 (499) 375-99-04.
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