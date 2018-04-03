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Театры из семи российских городов покажут 25 инклюзивных спектаклей в рамках «Пасхального дара»
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Театры из семи российских городов покажут 25 инклюзивных спектаклей в рамках «Пасхального дара» 

Агентство «Москва» 1 час назад
На фестивале «Пасхальный дар» 12 театров из семи российских городов покажут 25 инклюзивных спектаклей. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
«В дни весеннего фестиваля они будут идти каждый день: в рамках проекта «Золотая маска» в городе» 12 театров из семи городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Якутска, Череповца, Великого Новгорода и Нижнего Новгорода — представят 24 представления. Это будут не рядовые постановки, а избранные работы: практически все были представлены в разные годы на Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр», а 25-е представление подарит гостям фестиваля фонд поддержки слепоглухих людей «Со-единение» (Москва)», — сказали в оргкомитете.
Посмотреть спектакли можно будет бесплатно на четырех площадках «Пасхального дара»: на Манежной и Тверской площадях, а также на площади Революции и на ул. Профсоюзная (около д. 41).
Фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Впервые этот фестиваль прошел в столице в 2014 г. В этом году мероприятия пройдут с 7 по 15 апреля, а площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов.
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