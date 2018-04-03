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В библиотеке в Ферганском проезде провели бенефис, посвященный Международному дню театра
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В библиотеке в Ферганском проезде провели бенефис, посвященный Международному дню театра 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Бенефис «Театр, где играем мы!», посвященный Международному дню театра, состоялся в библиотеке № 109 района Выхино-Жулебино.
Ребята ознакомились с удивительным миром театрального искусства, с историей зарождения театра, узнали о том, каким был театр в Древней Греции и во времена Шекспира. Участники бенефиса вспомнили в игровой форме правила поведения в театре. Веселые конкурсы и викторины помогли лучше понять работу режиссера, декоратора, гримера и актера.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: Ферганский проезд, дом 3, корп. 3. (вт)
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