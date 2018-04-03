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В Измайлове открывается новый студенческий театр
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В Измайлове открывается новый студенческий театр 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
К премьерному показу готовится театр «Лицемерие» Института гуманитарного образования и информационных технологий.
Студенческий театр Института гуманитарного образования и информационных технологий «Лицемерие» готовит свою первую театральную постановку. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» состоится уже 3 апреля в конференц-зале института.
По словам студентов из Измайлова, каждый актёр внес некий креатив, некоторую изюминку персонажу, которого он будет играть на сцене. Творческий коллектив обещает, что зрителей ждёт незабываемое действие.
Начинающие артисты также вспомнили перед премьерой, как создавался этот театр. В октябре 2017 года студенты ИГУМО, занимающиеся на различных факультетах, — дизайнеры, фотографы, и журналисты — решили создать свой собственный театр. В течение многих месяцев они находились в творческих мучениях в процессе подготовки сценария. Многочасовые вечерние репетиции часто заканчивались за полночь. И вот «Алиса в стране чудес» готова и ждёт своих первых зрителей!
Спектакль состоится в конференц-зале вуза. Начало в 17 часов.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 53.
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