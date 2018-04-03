Парк «Кузьминки» станет площадкой фестиваля «Пасхальный дар»

В эту субботу, 7 апреля, в парке «Кузьминки» стартует фестиваль «Пасхальный дар», который продлится до 15 апреля. В этом году фестиваль посвящен благотворительности, поэтому любой желающий сможет сделать доброе дело — поддержать подопечных фонда-партнера, купив пасхальные куличи и другую выпечку.

Площадки фестиваля будут работать каждый день. В будни посетители парка ознакомятся с различными техниками росписи пасхальных яиц, смогут смастерить пасхальное дерево своими руками, а также приготовить традиционные пасхальные блюда.

В выходные дни в рамках фестиваля гостей парка ждет увлекательная программа с мастер-классами, театральными постановками и выступлениями музыкальных коллективов. На главной сцене парка представят сразу несколько спектаклей, которые заинтересуют как детей, так и взрослых. Для самых маленьких в течение всего праздника будут работать аниматоры, также на площадке проведения фестиваля развернется увлекательный квест по поиску пасхальных яиц.

Свои самые яркие номера 7 и 14 апреля представит коллектив танцевальной школы JeeFox, а после все желающие смогут принять участие в танцевальном мастер-классе и под руководством опытного инструктора разучить современные движения. По завершении урока гости парка исполнят танец-флешмоб.

В праздник Светлой Пасхи, 8 апреля, свою специальную программу на главной сцене парка представит известный музыкант и композитор Данко.

Время работы площадок: будни — с 15.00 до 19.00, выходные — с 13.00 до 19.00. Вход свободный. (вт)