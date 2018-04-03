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Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Лианозове
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Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Лианозове 

Управа района Лианозово 37 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Лианозовский парк приглашает жителей района, их друзей и родных на фестиваль «Пасхальный дар», который пройдет с 7 по 15 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Светлана Мурси.
— Гостей ждет праздничное настроение и удивительный карнавал событий. В программе — выступления танцевальных и музыкальных коллективов, кукольные спектакли, мастер-классы и пасхальные квесты, анимационные программы и номера артистов уличных театров. Взрослых и малышей ждут погружение в фольклор, знакомство с пасхальными традициями и возможность принять участие в представлениях, — уточнила Светлана Мурси.
Всех желающих будут ждать 7, 8, 14 и 15 апреля с 13.00 до 19.00, а в период с 9 по 13 апреля — с 15.00 до 19.00 в Лианозовском парке по адресу: ул. Угличская, д. 13. (вт)
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