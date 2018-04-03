«Сердце кровью обливается»: старинный дом, куда хотели заехать ученики Коляды, выставили на продажу 

Распорядительная дирекция МУГИСО выставила на продажу комплекс зданий «Дом фабриканта» на улице Пролетарской. Комплекс является объектом культурного наследия, ему около 130 лет. В него входят отдельно стоящее здание с пристроем (литер А) площадью 1257,7 «квадрата» и административное (литер Б) площадью 48,6 «квадрата». Здания расположены на участке площадью 1969 квадратных метров.
Пару лет назад это здание для своих учеников — Центра современной драматургии — присматривал Николай Коляда. В нем несколько десятков комнат, большое помещение под сцену на втором этаже, рядом есть здание под театральную гостиницу, вместительные древние подвалы. Правда, уже тогда там проваливался пол и протекал потолок.
«В центре города, в Литературном квартале, в двух шагах от Камерного театра, в трех — от Храма на Крови, напротив — Летняя сцена Камерного театра и дом Решетникова», — описывал драматург преимущества расположения здания на Пролетарской, 3.
Коляда даже записал несколько видео из здания. Уже тогда было видно, что памятник находится не в лучшем состоянии и пустует.
Ученики Николая Коляды туда так и не заехали, а сам режиссер о продаже памятника ничего не знал.
— Сначала объявили, что хотят нам передать, а потом все стало глохнуть. А там такое роскошное здание, там мог бы быть такой театр. Кому-то, видимо, не понравилась идея передать нам здание. А так бы в Литературном квартале появился Центр современной драматургии. Я потом обращался много раз и к Крекову, чтобы нашли нам здание, они все обещали и обещали, но так и не нашли. Мы мучаемся страшно, потому что два театра под одной крышей — это и финансово тяжело, и просто трудно. Сейчас 120 человек работает — от зарплаты до зарплаты выживаем еле-еле. Дом ведь стоит, гниет, я проезжаю мимо него — и у меня сердце кровью обливается.