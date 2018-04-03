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«Сердце кровью обливается»: старинный дом, куда хотели заехать ученики Коляды, выставили на продажу
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«Сердце кровью обливается»: старинный дом, куда хотели заехать ученики Коляды, выставили на продажу 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Распорядительная дирекция МУГИСО выставила на продажу комплекс зданий «Дом фабриканта» на улице Пролетарской. Комплекс является объектом культурного наследия, ему около 130 лет. В него входят отдельно стоящее здание с пристроем (литер А) площадью 1257,7 «квадрата» и административное (литер Б) площадью 48,6 «квадрата». Здания расположены на участке площадью 1969 квадратных метров.
Пару лет назад это здание для своих учеников — Центра современной драматургии — присматривал Николай Коляда. В нем несколько десятков комнат, большое помещение под сцену на втором этаже, рядом есть здание под театральную гостиницу, вместительные древние подвалы. Правда, уже тогда там проваливался пол и протекал потолок.
«В центре города, в Литературном квартале, в двух шагах от Камерного театра, в трех — от Храма на Крови, напротив — Летняя сцена Камерного театра и дом Решетникова», — описывал драматург преимущества расположения здания на Пролетарской, 3.
Коляда даже записал несколько видео из здания. Уже тогда было видно, что памятник находится не в лучшем состоянии и пустует.
Ученики Николая Коляды туда так и не заехали, а сам режиссер о продаже памятника ничего не знал.
— Сначала объявили, что хотят нам передать, а потом все стало глохнуть. А там такое роскошное здание, там мог бы быть такой театр. Кому-то, видимо, не понравилась идея передать нам здание. А так бы в Литературном квартале появился Центр современной драматургии. Я потом обращался много раз и к Крекову, чтобы нашли нам здание, они все обещали и обещали, но так и не нашли. Мы мучаемся страшно, потому что два театра под одной крышей — это и финансово тяжело, и просто трудно. Сейчас 120 человек работает — от зарплаты до зарплаты выживаем еле-еле. Дом ведь стоит, гниет, я проезжаю мимо него — и у меня сердце кровью обливается.
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