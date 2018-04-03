Великобританию уличили в подтасовке фактов по «делу Скрипаля»

«Дело Скрипаля» и его расследование — это санкционированный спектакль

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник запаса Александр Жилин назвал «санкционированным спектаклем» обвинения Великобритании в адрес России по «делу Скрипаля ». По мнению эксперта, спецслужбы не могли за такой короткий период времени после случившегося определить, как произошло покушение на шпиона и его дочь и кто может к нему быть причастен.

«Весь спектакль был санкционирован. Я работаю только с разведпризнаками. Первое: если в вашей стране происходит теракт, чем занимаются спецслужбы? Надо разобраться, кто это, зачем это было сделано, кому этот месседж направлен, что было применено? Надо поднять агентуру, а это время. Если в два часа дня говорят про теракт, а в четыре, что это Россия — значит, это санкционированный теракт», — подчеркнул Жилин в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Четвертого марта в британском городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне заявили, что их отравили веществом «Новичок», которое якобы было произведено в СССР. Великобритания обвинила в причастности к случившемуся Россию. В свою очередь в Москве версию Лондона категорически отрицают. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что в России отравление Скрипалей в британском Солсбери считают террористическим актом.

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